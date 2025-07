Allarme Truffa: UPS sfruttato per rubare dati e denaro

Un grande ritorno in questi giorni per la truffa che sfrutta UPS, noto corriere, per il furto di identità e di denaro. Gli utenti, che cadono nella trappola di questi cybercriminali, credono ingenuamente di trovarsi di fronte a una comunicazione ufficiale dell’azienda di trasporti e consegne.

Tutto inizia con una mail che avvisa il destinatario circa un pacco la cui consegna è in sospeso a causa di spese doganali da versare. Nella casella di posta elettronica, il mittente viene indicato come UPS, ma un esame attento dell’indirizzo per esteso dell’indirizzo rivela la truffa.

Un altro elemento incoerente permette di riconoscere la malafede della email. Infatti, sebbene il mittente compaia come UPS, all’interno della comunicazione, mantenendo stile e colori del logo ufficiale del corriere, è indicato IPS. Un particolare che molti utenti si perdono perché concentrati sul messaggio.

Truffa email UPS: come riconoscerla e difendersi

Come puoi riconoscere la truffa email che sfrutta UPS? Ecco il testo originale del messaggio: “Caro cliente, Abbiamo rilevato che il suo pacco è momentaneamente in sospeso a causa di spese doganali non ancora saldate. Per garantire la consegna puntuale, la invitiamo a effettuare il pagamento ora“.

Elementi come “la invitiamo a effettuare il pagamento ora” evidenziano come i cybercriminali sfruttino il senso di urgenza per spingere la vittima all’azione. Altro elemento, il bottone “Completa la Consegna” che spinge all’azione immediata.

Per rendere più credibile la truffa email che sfrutta UPS è stato inserito anche un codice di tracciamento fasullo. Si tratta di un elemento importante per difendersi. Infatti, in caso di dubbi questo codice può essere copiato e incollato all’interno del sito ufficiale di UPS, raggiunto tramite browser dal motore di ricerca.

Inoltre, è importantissimo verificare sempre l’indirizzo email per esteso del mittente. In questo modo è possibile confrontarlo con il dominio ufficiale dell’azienda e così smascherare una pericolosa truffa a proprio danno.