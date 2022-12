Allarme Uber: cyberattacco alla relativa supply chain

Stando a quanto riportato da alcuni esperti di sicurezza informatica Uber sarebbe stato soggetto a un cyberattacco riguardante la sua supply chain.

L’azienda che si occupa di fornire servizi di trasporto tra privati infatti, avrebbe subito una violazione di dati piuttosto importante. Stando a quanto riportato da David Emm di Kaspersky:

“Nessuno è immune dal furto di dati: i cyberattacchi alle supply chain stanno diventando sempre più frequenti, più sofisticati e anche più complessi. La presunta violazione dei dati di Uber è molto probabilmente un altro esempio in cui la sicurezza è stata violata da qualche parte lungo la supply chain di un’azienda. Ecco perché è fondamentale includere le terze parti in qualsiasi valutazione del rischio“.

Proprio una recente ricerca di Kaspersky, in tal senso, ha rilevato come 6 organizzazione su 10 rifiuterebbero una collaborazione con un’azienda che ha subito una violazione dati in passato.

Ciò dimostra che, proteggere una supply chain, non è solo un fattore legato esclusivamente alla sicurezza, ma anche all’immagine del brand a cui è collegata.

Uber e l’attacco alla sua supply chain: un danno materiale e d’immagine non da poco

Per un’azienda dunque, proteggere la propria sicurezza informatica deve essere per forza una priorità assoluta.

Quando successo a Uber e alla relativa supply chain infatti, può facilmente accadere anche ad aziende di piccole-medie dimensioni, con un impatto sul giro d’affari considerevole.

