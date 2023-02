Allarme WhiskerSpy: il nuovo malware si sta diffondendo nel mondo

Secondo quanto riportato da BleepingComputer, si sta rapidamente diffondendo a livello mondiale un malware già battezzato con il nome di WhiskerSpy.

La backdoor in questione, è stato diffuso dal gruppo di cybercriminali noto come Earth Kitsune. Questo agisce attaccando siti Web e spingendo gli utenti a scaricare dei falsi codec per avere accesso a dei contenuti video, come confermato da Trend Micro.

A quanto pare, si sono cominciate a registrare le prime vittime in Giappone, Cina e Brasile, anche se WhiskerSpy si sta diffondendo rapidamente e potrebbe presto giungere anche nel vecchio continente.

Una volta infettato il computer della vittima, questo agente malevolo permette agli hacker di ottenere pieno accesso alla macchina in questione.

Di fatto può scaricare/caricare file dal device infetto, ma anche effettuare screenshot e avviare file eseguibili, nonché installare estensioni dannose su browser come Google Chrome.

Come evitare di infettare il proprio computer con WhiskerSpy?

Considerare WhiskerSpy come un malware attivo solo in paesi distanti dal nostro può essere un grave errore. In tal senso, dunque, è possibile effettuare una prevenzione efficace assumendo alcuni comportamenti.

Evitare i siti HTTP, sotto questo punto di vista, è un ottimo punto di partenza. Quando si tratta di scaricare codec video, è bene sempre affidarsi a siti ufficiali, non solo attraverso la presenza del protocollo HTTPS ma anche con ricerche apposite online.

Oltre alla prudenza poi, affidarsi a strumenti come la VPN Proxy One Pro può risultare essenziale.

Stiamo parlando di una Virtual Private Network che offre la più moderna forma di crittografia, proteggendo computer e disponibili mobile dalle tante minacce del Web.

La protezione rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche, i tanti server sparsi per il mondo, la facilità di utilizzo e le prestazioni elevate, rendono questa VPN un ottimo modo per prevenire malware di qualunque tipo.

