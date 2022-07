Allarme su YouTube: il malware YTStealer minaccia i content creator

Si chiama YTStealer ed è una nuova minaccia proveniente dal dark web.

Stiamo parlando di un malware che va ad agire sui cookie dei browser, nella cartella del profilo utente. Nello specifico, ad essere presi di mira sono i cookie di autenticazione legati a YouTube. Una volta ottenuti questi dati, YTStealer prova a collegarsi al backend della piattaforma riservato ai creatori di contenuti.

Una volta fatto ciò, il malware estrae dall’account informazioni come:

nome account ;

; numero di abbonati ;

; età degli stessi;

dati riguardanti la monetizzazione.

Tutti i dati, vengono poi sottoposti a crittografia e inviati a un server in mano agli hacker che hanno realizzato questo sistema. Un pericolo che, sebbene finora interessi una nicchia ristretta in rete come i creatori di contenuti su YouTube, potrebbe presto mutare e diventare un pericolo anche per gli utenti comuni.

YTStealer per ora minaccia solo i creatori di contenuti: ma come potrebbe evolversi?

Le informazioni sono preziose, tanto quelle degli youtuber tanto quelle di chiunque navighi in rete. YTStealer permette ai pirati informatici di chiedere riscatti per i dati ottenuti o di rivenderli: il modus operandi, di fatto, può essere simile a quello dei ransomware.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.