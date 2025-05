AlmaLinux 10 Purple Lion rilasciato: ecco le novità

Dopo una settimana dal rilascio RHEL 10, AlmaLinux OS Foundation ha annunciato la disponibilità di AlmaLinux 10, conosciuto come “Purple Lion” e basato sul precedente Kitten. La nuova versione della distribuzione Linux per l’uso aziendale è ora basata sul kernel 6.12, offrendo miglioramenti significativi per sviluppatori, utenti e amministratori di sistema, con un focus su compatibilità hardware, sicurezza avanzata e strumenti aggiornati.

AlmaLinux 10: tutte le novità

Tra le principali novità, AlmaLinux 10 introduce i frame pointers abilitati predefinitivamente, che migliorano il tracing e il profiling in tempo reale, rendendo il sistema ideale per sviluppatori che necessitano di analisi approfondite delle prestazioni del sistema. Per garantire la compatibilità con hardware meno recenti, il sistema supporta ora l’architettura x86-64-v2, oltre ai build x86-64-v3 ereditate da RHEL 10, assicurando aggiornamenti di sicurezza per altri dieci anni. Viene anche riattivato supporto per il protocollo SPICE, a seguito di richieste da parte degli utenti per applicazioni server e client.

AlmaLinux 10 supporta ora Secure Boot non solo per piattaforme Intel e AMD, ma anche per architetture ARM, ormai sempre più richieste in ambienti fisici e virtualizzati. Tra i componenti aggiornati vengono introdotti Python 3.12, Ruby 3.3, Node.js 22, Perl 5.40 e PHP 8.3, insieme a strumenti di controllo come Git 2.47 e Subversion 1.14. I server web Apache 2.4.62 e Nginx 1.26, così come i server di caching Varnish 7.6 e Squid 6.10, sono stati ulteriormente ottimizzati per garantire maggiore stabilità e prestazioni.

La nuova versione della distribuzione Linux aggiorna anche i database con MariaDB 10.11, MySQL 8.4, PostgreSQL 16 e Valkey 8.0, rendendo la piattaforma più solda per carichi di lavoro diversificati. Vengono poi aggiornati gli strumenti con GCC 14.2, glibc 2.39 e strumenti di debug come GDB 14.2 e Valgrind 3.24, così come quelli per i monitoraggio di sistema che ora includono PCP 6.3.2 e Grafana 10.2.6.

AlmaLinux 10 introduce anche una tech preview per la virtualizzazione KVM su sistemi IBM POWER e ripristina la compatibilità con oltre 150 dispositivi esclusi a monte. Per chi opera in ambienti cloud e container, sono disponibili immagini ottimizzate per AWS, Azure, Google Cloud e Oracle Cloud, oltre al supporto per Raspberry Pi e Windows Subsystem for Linux.

Non manca il supporto per la crittografia post-quantistica, insieme a politiche SELinux aggiornate e miglioramenti a OpenSSH.

Tutte le informazioni sulla nuova versione sono disponibili nelle note di rilascio ufficiali, mentre il download è come al solito disponibile dalla pagina ufficiale.