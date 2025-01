AlmaLinux OS Kitten 10 ufficialmente disponibile con Linux 6.12

AlmaLinux OS Kitten 10 è la nuova versione della distribuzione Linux utilizzata dagli sviluppatori come anteprima stabile per il prossimo AlmaLinux OS 10, ovvero la versione gratuita di Red Hat Enteprise Linux 10, con cui è anche compatibile. La nuova versione fa uso del kernel Linux 6.12 ed è stata rilasciata come ultima versione ISO, le quali vengono rese disponibili trimestralmente per il download.

AlmaLinux OS Kitten 10 disponibile ufficialmente il download

AlmaLinux OS Kitten 10 aggiorna i pacchetti Qt, in modo da essere compatibile con l’ambiente desktop KDE del repository EPEL. La distribuzione è basata su codice sorgente di Cent OS Stream 10, su cui a sua volta si basa anche RHEL 10. Fungendo da anteprima stabile, Kitten 10 offre anche alla comunità la possibilità di partecipare in maniera attiva allo sviluppo per le future versioni della distribuzione.

Tra le principali novità di Kitten 10 ci sono innanzitutto dei pacchetti aggiornati, con versioni allineate a quelle di CentOS Stream 10. Inoltre, in aggiunta alla versione ISO standard, la nuova versione è anche disponibile nelle immagini cloud e container, in modo da espandere la disponibilità della distribuzione. La versione container fa uso di pacchetti Docker Hub, Quay.io e GitHub, la versione cloud è invece basata sui server Amazon Web Services (AWS) tramite AWS Marketplace e Community AMI, Generic Cloud, Microsoft Azure e OpenNebula.

AlmaLinux OS Kitten 10 riattiva poi i puntatori frame, consentendo il tracciamento e la profilazione in tempo reale del sistema, allo scopo di ottimizzare i carichi di lavoro. Per far fronte all’hardware meno recente che compone i sistemi di una fetta di utenza, Kitten 10 è anche disponibile in una versione aggiuntiva con il supporto per l’architettura x86-64-v2, oltre alla build standard v3, in modo da garantire il supporto per le CPU più vecchie. I pacchetti di terze parti, tuttavia, saranno compilati unicamente per x86-64-v3, il che potrebbe richiedere la compilazione manuale nei sistemi x86-64-v2.

Viene poi riattivato il supporto per Secure Boot su Intel e AMD, oltre a SPICE e il supporto KVM per IBM POWER, i quali non sono invece più supportati a partire da RHEL 9.0. Infine, a differenza di CentOS Stream 10 e RHEL 10 che sono passati a Flatpak, Kitten 10 continuerà a fornire i pacchetti RPM all’interno dei repository di sistema per Firefox e Thunderbird, in modo da soddisfare maggiormente le esigenze degli utenti desktop.

AlmaLinux OS Kitten 10 è già disponibile al download dalla pagina ufficiale.