Almaviva e Aruba al MITD per il Polo Strategico Nazionale

Una Cloud Factory come motore di innovazione digitale del Sistema Paese: questo dovrà essere il Polo Strategico Nazionale previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Con l'obiettivo ben chiaro, Almaviva e Aruba hanno formalizzato al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale l'intenzione di candidarsi alla sua realizzazione e gestione, in regime di partenariato pubblico-privato.

PSN: si candidano Almaviva e Aruba

Il PSN sarà un'infrastruttura dedicata in cloud, localizzata nel territorio nazionale e del tutto conforme a i più rigorosi standard in termini di sicurezza. Vi confluiranno dati e servizi della Pubblica Amministrazione, in linea con la visione Cloud First che guida il processo di trasformazione digitale della PA in atto. Riportiamo quanto si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

L'esperienza delle due aziende, interamente a proprietà e a guida italiana, sui temi infrastrutturali, cloud e di trasformazione, punta alla nascita di una Cloud Factory che possa fungere da motore di innovazione e rivoluzione digitale del Sistema Paese, garantendone al contempo la velocità, la qualità e la sicurezza necessarie ad un cambiamento efficace, sostenibile e strutturale.

Restando in tema, nei giorni scorsi Vittorio Colao (Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale) ha visitato il Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, accompagnato dall'Amministratore Delegato della società, Stefano Cecconi. Nella struttura sono in corso i lavori di ampliamento del campus, con l'attivazione pianificata di altri due data center, uno già entro la fine dell'anno.