Database as a Service: il nuovo servizio di Aruba

Aruba ha annunciato un nuovo servizio di Database as a Service (DBaaS), la migliore delle soluzioni per gestire i dati in cloud con la massima elasticità e per accompagnare la crescita della propria azienda e delle proprie necessità.

Aruba Database as a Service

Il nuovo servizio amplia il ventaglio di offerte nell’ambito del Platform as a Service (PaaS) “con l’obiettivo di permettere a sviluppatori, consulenti IT, software house e IT Manager di disporre di un servizio potente e flessibile per la realizzazione delle proprie applicazioni e concentrarsi sulle fasi di testing o sviluppo e, al contempo, avere a disposizione ambienti di produzione con risorse computazionali garantite, poiché le fasi di setup e configurazione diventano gestibili con ancora più semplicità“.

Il vantaggio di una soluzione simile è anzitutto nella scalabilità, potendo agire in modo incrementale sulle risorse computazionali a disposizione del database ed accompagnando la crescita dello stesso senza sprechi. Inoltre, trattandosi di un servizio gestito, non sono richieste configurazioni, aggiornamenti o backup: è tutto automatico, lasciando all’azienda soltanto un profilo tariffario chiaro e trasparente (con possibilità di continuo monitoraggio sui costi mensili).

Due i piani disponibili: