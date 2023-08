Come vedere Almeria-Real Madrid in diretta streaming

Almeria-Real Madrid è la tappa odierna de LaLiga in Andalusia che mette di fronte gli Indálicos e i Blancos. La cornice è quella dell’Estadio de los Juegos Mediterráneos e c’è la possibilità di vederla in streaming su DAZN, con fischio d’inizio in programma per sabato 19 agosto alle ore 19:30.

LaLiga: guarda Almeria-Real Madrid in streaming

Dopo aver agguantato la salvezza in extremis al termine della scorsa stagione, i padroni di casa non hanno iniziato il nuovo campionato spagnolo nel migliore dei modi, crollando per 0-2 nel match casalingo contro il Rayo Vallecano. Nessun problema invece per gli ospiti, che in trasferta a Bilbao hanno battuto la concorrenza dell’Athletic, anche in questo caso con il risultato di 0-2, con un gol del nuovo arrivato Bellingham.

Gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Gabriele Giustiniani.

Toccherà ai due tecnici, Moreno e Ancelotti, il compito di trovare il modulo giusto con cui partire. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Almeria (4-2-3-1): Mariño, Pozo, González, Babić, Akieme, Robertone, Baba, Lazaro, Ramazani, Embarba, Suárez;

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin, Garcia, Alaba, Militão, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo.

Inevitabilmente, il pronostico è a favore degli ospiti. Potrebbe però essere decisiva per un risultato differente la spinta del pubblico di casa.

Lo spettacolo de LaLiga è solo una parte di ciò che un abbonamento a DAZN ha da offrire: c’è anche tutta la Serie A in streaming. Per l’intera stagione, la piattaforma trasmetterà in diretta dieci partite su dieci del nostro campionato. A questo si aggiunge un catalogo di eventi che comprende motori, atletica, basket, football americano, MMA e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.