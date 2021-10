Alperia propone energia green a prezzo bloccato

È notizia recente degli aumenti relativi al costo della materia prima energia e del gas che porteranno dei rincari nelle bollette di tutti gli italiani, a fronte di costi maggiori sostenuti dagli stessi fornitori. Per cercare di gestire l'emergenza il governo ha messo in campo dei fondi per calmierare questi rincari ed evitare un incremento troppo netto delle bollette. Esiste però un modo per proteggersi da questi rincari improvvisi, ad esempio con un operatore come Alperia.

Come diversi operatori del mercato libero, è in grado infatti di bloccare il prezzo a cui si sottoscrive un contratto di fornitura per un tot tempo, e questo significa proteggersi dalle fasi incerte come quelle attuali. A fronte di un tot consumo inoltre significa anche avere delle bollette dai costi più o meno costanti.

Fornitura completa con bonus

In più andando ad aderire all'offerta di luce e gas sono previsti dei bonus aggiuntivi. Scegliendo la fornitura doppia infatti ci sono 20€ di sconto generale sulla fornitura e il 10% di sconto sul prezzo del gas. Conviene sempre andare a scegliere un unico fornitore tra luce e gas per tenere sotto controllo i costi in un'unica bolletta o un unico account.

È tutto smart inoltre, e questo significa controllare pagamenti, costi, bollette e tutta la documentazione in ottica green direttamente da pc o smartphone in qualsiasi momento, risparmiando spazio a casa. In ottica green sia dal punto di vista della produzione dell'energia che passando alla gestione completamente digitale che permette di risparmiare dal punto di vista monetario ma anche dal punto di vista cartaceo e dei documenti.

Cominciare a cambiare anche dal punto di vista green passa anche per questo, per un operatore che propone energia solo da fonti rinnovabili e attente all'ambiente, andando a rendere sostenibili anche i nostri consumi dal punto di vista delle utenze di casa.