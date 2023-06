Alphabet vende Google Domains a Squarespace

Alphabet ha venduto gli asset di Google Domains a Squarespace. Nel comunicato stampa non sono riportati i termini economici dell’accordo. Secondo le fonti Bloomberg, il valore della transazione è 180 milioni di dollari. JPMorgan Chase Bank ha fornito all’azienda di New York City un finanziamento per completare l’acquisizione prevista nel terzo trimestre e soggetta all’approvazione dell’autorità antitrust.

Quasi 10 milioni di domini

Google è diventato un registrar nel 2005, quando ICANN ha accettato la richiesta, ma il lancio effettivo del servizio è avvenuto quasi 10 anni dopo. Finora ha registrato quasi 10 milioni di domini, la maggioranza dei quali con TLD (Top Level Domain) .com . All’inizio di maggio ha introdotto otto nuovi domini di primo livello, alcuni dei quali ( .zip e .mov ) sono stati sfruttati per distribuire malware tramite phishing.

Anche Squarespace è un registrar, ma l’azienda di New York è nota soprattutto per i servizi di hosting e realizzazione di siti web. Dal 2014 offre l’integrazione nativa con Google Workspace, quindi era già in corso una collaborazione tra le due aziende. Squarespace garantirà la continuità dei servizi di Google Domains, utilizzando l’infrastruttura di Google durante il periodo di migrazione.

Verranno rispettati i prezzi già applicati per almeno 12 mesi successivi al completamento dell’acquisizione (entro il terzo trimestre). I clienti di Google Domains potranno inoltre sfruttare offerte dedicate per la realizzazione di un sito con Squarespace. L’azienda di New York diventerà anche il provider esclusivo dei domini per i clienti che acquisteranno da Google un abbonamento a Workspace. I primi benefici dell’accordo si vedranno a partire dal 2024.