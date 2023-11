Alternativa a Dogecoin per superare XRP e Terra Luna Classic

Individuare i token con un certo potenziale è uno dei modi più sicuri per sfondare nello spazio delle criptovalute.

Conseguentemente, gli investitori hanno optato per l’alternativa a Dogecoin, NuggetRush (NUGX). Questo token, che combina meme, P2E (play-to-earn) e giochi ad impatto, dovrebbe superare Ripple (XRP) e Terra Luna Classic (LUNC) in termini di crescita e profitto.

Questo articolo illustrerà il potenziale di NuggetRush e i motivi per cui rappresenta una scommessa sicura e promettente rispetto a XRP e Terra Classic Luna. Inoltre, analizzeremo perché è uno degli altcoin da tenere d’occhio per ottenere profitti sbalorditivi.

>> Scopri NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX): prevista una crescita del 2500%

NuggetRush (NUGX) si distingue nel panorama delle criptovalute per il suo approccio innovativo alle meme coin. Di conseguenza, è stata acclamata come l’alternativa al Dogecoin, pronta per una crescita significativa.

Come già accennato, questo progetto si distingue per la sua miscela di meme, P2E e giochi ad impatto. Per questo motivo, tra i progetti presenti nella lista delle ICO, ha raccolto ben 400.000 $ solo nella seconda fase della sua prevendita.

La sua combinazione di P2E e gioco ad impatto, consente al progetto di risaltare nell’ecosistema del gaming. Per cominciare, come gioco P2E, i giocatori potranno vivere un gameplay unico nel suo genere giocando all’estrazione dell’oro.

Inoltre, i giocatori guadagneranno asset del mondo reale, che potranno essere scambiati sul markteplace. Come progetto di gioco ad impatto, non offrirà solo il brivido dell’avventura e della ricerca dell’oro, ma contribuirà al miglioramento dei minatori artigianali nei paesi in via di sviluppo.

Questo progetto è al secondo turno di prevendita e costa solo 0,012 $ per token. I primi possessori vedranno un aumento del 100% del loro investimento prima del lancio. Inoltre, dopo il lancio, gli analisti prevedono un aumento del 2.500%. In questo modo, potrebbe superare XRP e Terra Luna Classic, posizionandosi come la migliore nuova criptovaluta in cui investire ora.

>> Tutto su NuggetRush <<

Ripple (XRP): è sopravvalutato?

Ripple (XRP) è tra le migliori 5 criptovalute per capitalizzazione di mercato, fatto che la rende uno dei maggiori operatori nel panorama delle criptovalute. Risolve una sfida cruciale nel panorama delle criptovalute che riguarda le transazioni transfrontaliere. Sia nel panorama delle criptovalute che in quello finanziario più ampio, XRP sta registrando un aumento dell’adozione, contribuendo alla sua crescita.

Nonostante questo, molti investitori stanno preferendo i progetti nuovi ed emergenti a XRP. Ritengono che abbia poco spazio di crescita e che sia apparentemente sopravvalutato. Inoltre, ha ancora una causa in corso con la SEC, fatto che riduce la fiducia nel suo potenziale. Nonostante ciò, XRP è ancora una delle migliori criptovalute in cui investire.

Terra Luna Classic (LUNC): interesse degli investitori in calo

Terra Luna Classic (LUNC) è il token di utilità nativo della blockchain Terra originale.

È diventato famoso non solo per la sua crescita esplosiva dopo il lancio, ma anche per il suo crollo dopo il de-peg e il collasso di TerraUSD. Dopo il crollo e il conseguente calo del 100% di Terra Luna Classic, gli investitori hanno perso ogni speranza.

Nonostante ciò, ci sono stati degli sforzi per la ricostruzione e la criptovaluta mantiene ancora il suo stato tre le migliori 100 per capitalizzazione di mercato. Ma riuscirà a recuperare il suo prezzo prima del suo quasi crollo e si tratta di una buona criptovaluta da acquistare?

Le possibilità di recuperare il suo vecchio prezzo sono scarse.

La fiducia degli investitori in Terra Luna Classic rimane bassa. Considerato che i vecchi investitori che hanno quasi perso tutto, anche i nuovi investitori stanno dando poca considerazione a Terra Luna Classic. Di conseguenza, le sue possibilità di crescita significativa sono scarse e la pressione ribassista prevale.

Conclusione

NuggetRush, l’alternativa per gli investitori a Dogecoin, è destinata a una crescita del 2.500% dopo il lancio. In questo modo supererà XRP e Terra Luna Classic. Pertanto, se vuoi investire in un token con un certo potenziale, questa alternativa a Dogecoin potrebbe essere la soluzione giusta.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.