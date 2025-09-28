Alternativa a Spotify? Ecco come avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Tra l’aumento dei costi e politiche aziendali che stanno suscitando tante critiche, tanti utenti sono alla ricerca di alternative a Spotify. La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Amazon Music Unlimited, servizio che consente l’accesso a un catalogo ricchissimo di musica, senza pubblicità.

Per i nuovi utenti (e per chi crea un nuovo account) è ora possibile accedere a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited (3 mesi per i clienti senza abbonamento Prime). Per richiedere la promozione vi basta raggiungere la pagina dell’offerta su Amazon, accessibile qui di sotto.

Per richiedere la promo c’è tempo fino al prossimo 9 ottobre.

Come funziona la promo

La promozione lanciata da Amazon è semplice e conveniente: fino al prossimo 9 ottobre 2025, infatti, è possibile provare gratis Amazon Music Unlimited sfruttando ben 4 mesi in omaggio (per chi ha Prime, altrimenti 3 mesi). Il periodo di uso gratuito non prevede vincoli ed è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Al termine del periodo di prova, sarà possibile continuare a utilizzare il servizio di streaming dedicato al mondo della musica al suo prezzo di listino, pari a 10,99 euro al mese (1 euro in meno rispetto al nuovo prezzo di Spotify). L’abbonamento è sempre disattivazione, rinunciando al rinnovo automatico, senza alcun costo.

Per iniziare subito a utilizzare il servizio, senza alcun costo, basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida per gli utenti Amazon che non hanno mai utilizzato Music Unlimited ma è accessibile anche per chi crea un nuovo account per accedere al servizio. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è attivabile esclusivamente fino al prossimo 9 di ottobre. Di seguito tutti i dettagli.