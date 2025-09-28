 Alternativa a Spotify? Ecco come avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited
Ecco come fare ad avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited grazie alla nuova promo: è un'alternativa perfetta a Spotify.
Entertainment
Tra l’aumento dei costi e politiche aziendali che stanno suscitando tante critiche, tanti utenti sono alla ricerca di alternative a Spotify. La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Amazon Music Unlimited, servizio che consente l’accesso a un catalogo ricchissimo di musica, senza pubblicità.

Per i nuovi utenti (e per chi crea un nuovo account) è ora possibile accedere a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited (3 mesi per i clienti senza abbonamento Prime). Per richiedere la promozione vi basta raggiungere la pagina dell’offerta su Amazon, accessibile qui di sotto.

Per richiedere la promo c’è tempo fino al prossimo 9 ottobre.

Accedi qui ad Amazon Music

Come funziona la promo

La promozione lanciata da Amazon è semplice e conveniente: fino al prossimo 9 ottobre 2025, infatti, è possibile provare gratis Amazon Music Unlimited sfruttando ben 4 mesi in omaggio (per chi ha Prime, altrimenti 3 mesi). Il periodo di uso gratuito non prevede vincoli ed è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Al termine del periodo di prova, sarà possibile continuare a utilizzare il servizio di streaming dedicato al mondo della musica al suo prezzo di listino, pari a 10,99 euro al mese (1 euro in meno rispetto al nuovo prezzo di Spotify). L’abbonamento è sempre disattivazione, rinunciando al rinnovo automatico, senza alcun costo.

Per iniziare subito a utilizzare il servizio, senza alcun costo, basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida per gli utenti Amazon che non hanno mai utilizzato Music Unlimited ma è accessibile anche per chi crea un nuovo account per accedere al servizio. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è attivabile esclusivamente fino al prossimo 9 di ottobre. Di seguito tutti i dettagli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2025

Davide Raia
Pubblicato il
28 set 2025
