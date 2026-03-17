Alternativa AirTag per Android: FineTrack Duo a 29€ su Amazon (4 pezzi)

Ti capita di perdere le cose? Da oggi non più con un tracker che ti informa esattamente dove si trovano. FineTrack Duo di Ugreen è l’alternativa diretta all’AirTag di Apple e funziona anche su Android. Dunque, se hai uno smartphone diverso da iPhone, scegli lui e avrai le stesse funzioni. Il deal che ho scovato su Amazon è scontato del 35%, il prezzo scende a soli 29,99€ e ne porti a casa ben 4. Perché scegliere questo? Al prezzo di uno, ne acquisti molti di più mantenendo la qualità.

FineTrack Duo traccia il movimento dei tuoi oggetti: su Android e iOS

La potenza di un accessorio come FineTrack Duo di UGREEN sta nella sua semplicità: lo attacchi alle chiavi o lo butti in valigia e nella borsa, dimenticandoti che esiste, ma tirando un sospiro di sollievo quando vuoi sapere se è tutto in regola. Funziona senza che tu debba far qualcosa, è leggero e resistente per non rovinarsi nel tempo. Un altro aspetto da non sottovalutare? La batteria integrata ha un’autonomia di 12 mesi e, se si scarica, non devi comprare pile strane. Dimentica la corsa al supermercato in cerca di una pila a bottone, qua basta un cavo USB C e fai tornare come nuovo il tuo tracker.

La promozione su Amazon ti offre ben 4 dispositivi da usare oppure da condividere con amici e parenti: metti sotto scorta zaino, borsa, macchina, bici e persino il tuo animale domestico! Li puoi connettere sia ad Android che iOS perché vengono rilevati da Apple Dov’è così come da Android Find my Hub. Quando ti viene il dubbio, apri l’applicazione e vedi la posizione esatta in cui si trovano gli oggetti di tuo interesse. Per ritrovarli in modo più semplice puoi usare la mappa oppure farli suonare con il loro allarme acustico da 80 db. Negli anni hai sempre sognato che le tue chiavi potessero uscire allo scoperto? Ora lo fanno con un trillo e le trovi subito.

La promozione è su Amazon

Li ho tenuti sotto controllo e ora che sono in sconto del 35% su Amazon, li devi fare tuoi. FineTrack Duo di Ugreen è l’alternativa definitiva agli AirTag di Apple, costando nettamente di meno. Controlla l’offerta in pagina e comprali a 29,99€.