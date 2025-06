Alternativa all'iPad 12"? Xiaomi Redmi Pad Pro a 161€ su eBay

Sei alla ricerca di una valida alternativa economica nel mondo Android all’iPad da 12 pollici? La soluzione si chiama Xiaomi Redmi Pad Pro, oggi in super offerta su eBay. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 161 euro, invece di 329,90 euro. Un risparmio esagerato da prendere al volo, ma come puoi ottenerlo?

Semplicissimo! Una volta aggiunto in carrello prosegui fino alla pagina dei metodi di pagamento e lì inserisci il coupon PIT10PERTE25 nell’apposita casella dedicata ai codici sconto. Una volta confermato ottieni un extra sconto del 10% sul prezzo già in promozione. Quindi una sorta di secondo risparmio eccezionale.

Il prezzo abbattuto del Redmi Pad Pro rende l’acquisto ancora più conveniente. La versione in offerta è quella da 6GB di RAM e 128GB di ROM. Una soluzione perfetta per chi cerca un buon compagno di scuola, lavoro e intrattenimento con display da 12,1 pollici.

Xiaomi Redmi Pad Pro: ampio display e ottime prestazioni

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è la soluzione perfetta per chi cerca una buona alternativa Android economica all’iPad da 12 pollici. Ovviamente le prestazioni non possono essere paragonate, ma l’esperienza utente e le dimensioni del display permettono un’interazione soddisfacente. Oggi lo acquisti a soli 161 euro su eBay sfruttando il coupon PIT10PERTE25.

Il display da 12,1 pollici a 120Hz è grande e fluido, in grado di assicurare una visione immersiva e coinvolgente. I colori sono eccezionali e i dettagli impressionanti. Lo schermo è ultra-nitido e garantisce un’esperienza ottimale per qualsiasi attività e applicazione.

Fai tutto per molto tempo grazie alla batteria da 10000 mAh che assicura un’autonomia ampia. Il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform è stato integrato per offrire ottime prestazioni, con velocità e potenza ideali per lavoro e intrattenimento. Ordinalo adesso a soli 161 euro su eBay.