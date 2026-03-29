Alternative a Spotify? Prova Amazon Music Unlimited, è gratis per 3 mesi

Amazon Music Unlimited è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova alternativa a Spotify in grado di abbinare un servizio completo e ricco di funzionalità, un catalogo con tutta la musica e i podcast da ascoltare in streaming e anche condizioni economiche vantaggiose. Per i nuovi utenti, in questo momento, Amazon propone una promo esclusiva con 3 mesi di prova gratuita e accesso illimitato a tutto il catalogo, senza alcuna pubblicità.

Successivamente, l’abbonamento potrà essere rinnovato con un costo di 10,99 euro al mese ma senza alcun vincolo di rinnovo. La promozione è valida anche per chi in passato ha utilizzato il servizio e crea oggi un nuovo account. Per riscattare la prova gratuita basta raggiungere il sito ufficiale di Amazon, qui di sotto.

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani a cui si aggiungono anche i podcast, da ascoltare in streaming senza pubblicità oppure da scaricare sul proprio dispositivo per l’ascolto offline. Il servizio include sempre skip illimitati oltre alla possibilità di sfruttare l’audio spaziale e l’audio in HD, disponibili senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone mensile.

In questo momento, i nuovi utenti possono attivare Amazon Music Unlimited con 3 mesi di prova gratuita. Al termine dell’offerta con periodo gratuito il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo.La promo è valida anche per chi crea un nuovo account. Per chi, invece, ha già usufruito di un periodo di prova gratuita con il proprio account, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 7,69 euro al mese per i primi 3 mesi. L’offerta è accessibile qui di sotto. L’iniziativa è disponibile solo per un breve periodo di tempo.