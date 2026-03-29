 Alternative a Spotify? Prova Amazon Music Unlimited, è gratis per 3 mesi
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Alternative a Spotify? Prova Amazon Music Unlimited, è gratis per 3 mesi

Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi con la nuova promo in corso per i nuovi utenti: è l'alternativa giusta a Spotify da scegliere oggi.
Alternative a Spotify? Prova Amazon Music Unlimited, è gratis per 3 mesi
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Amazon Music Unlimited è gratis per 3 mesi con la nuova promo in corso per i nuovi utenti: è l'alternativa giusta a Spotify da scegliere oggi.

Amazon Music Unlimited è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova alternativa a Spotify in grado di abbinare un servizio completo e ricco di funzionalità, un catalogo con tutta la musica e i podcast da ascoltare in streaming e anche condizioni economiche vantaggiose. Per i nuovi utenti, in questo momento, Amazon propone una promo esclusiva con 3 mesi di prova gratuita e accesso illimitato a tutto il catalogo, senza alcuna pubblicità.

Successivamente, l’abbonamento potrà essere rinnovato con un costo di 10,99 euro al mese ma senza alcun vincolo di rinnovo. La promozione è valida anche per chi in passato ha utilizzato il servizio e crea oggi un nuovo account. Per riscattare la prova gratuita basta raggiungere il sito ufficiale di Amazon, qui di sotto.

Prova gratis Amazon Music Unlimited

Perché scegliere Amazon Music Unlimited

Con Amazon Music Unlimited è possibile accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani a cui si aggiungono anche i podcast, da ascoltare in streaming senza pubblicità oppure da scaricare sul proprio dispositivo per l’ascolto offline. Il servizio include sempre skip illimitati oltre alla possibilità di sfruttare l’audio spaziale e l’audio in HD, disponibili senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone mensile.

In questo momento, i nuovi utenti possono attivare Amazon Music Unlimited con 3 mesi di prova gratuita. Al termine dell’offerta con periodo gratuito il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo.La promo è valida anche per chi crea un nuovo account. Per chi, invece, ha già usufruito di un periodo di prova gratuita con il proprio account, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 7,69 euro al mese per i primi 3 mesi. L’offerta è accessibile qui di sotto.  L’iniziativa è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Prova gratis Amazon Music Unlimited

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
29 mar 2026
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