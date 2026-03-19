 Altman ringrazia i programmatori, Internet lo asfalta con i meme
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Altman ringrazia i programmatori, Internet lo asfalta con i meme

Sam Altman ha ringraziato su X i programmatori che scrivevano codice a mano. Internet ha risposto con migliaia di meme e commenti feroci.
Altman ringrazia i programmatori, Internet lo asfalta con i meme
Business Internet
Sam Altman ha ringraziato su X i programmatori che scrivevano codice a mano. Internet ha risposto con migliaia di meme e commenti feroci.
ChatGPT

Sono così grato alle persone che hanno scritto software così complessi, carattere per carattere. Sembra già difficile ricordare quanto sforzo ci volesse davvero. Grazie per averci portato fin qui.

Così parlò Sam Altman su X… Sembrerebbe un ringraziamento sincero. Ma alla luce del contesto attuale, con Amazon che ha licenziato migliaia di dipendenti, Block che ha quasi dimezzato il personale, Atlassian che ha tagliato il 10% e Meta che valuta nuovi licenziamenti, e tutto in nome dell’AI, quelle parole suonano più come un elogio funebre.

Altman ringrazia chi scriveva codice “a mano” scatenando la rabbia degli sviluppatori

Il messaggio di Altman implica che il lavoro dei programmatori, un mestiere difficile da padroneggiare, sia ormai superato e non più necessario. Il bello (si fa per dire) è che OpenAI ha costruito la tecnologia che sta rendendo obsoleti quegli sviluppatori addestrandola su enormi volumi di codice scritto alla vecchia maniera, dai programmatori che Altman sta ringraziando…

Inutile dire che i commenti al post si sprecano. C’è di tutto, un po’ di rabbia, ma soprattutto meme, com’era prevedibile. Il più divertente (almeno per i nostri gusti): Sembra la frase che i Maya avrebbero pronunciato poco prima della fine del mondo.

La Silicon Valley fa spallucce e tira dritto

Il post di Altman è l’ultimo esempio di uno schema ricorrente, i CEO dell’AI che parlano del lavoro umano al passato, mentre le persone che lo svolgono sono ancora lì, con il timore di essere licenziate da un giorno all’altro a causa dell’intelligenza artificiale. La gratitudine postuma per un mestiere che un’azienda sta rendendo obsoleto non è generosità. È una scelta comunicativa catastrofica.

Qualcuno nei commenti lo ha detto meglio di tutti: Sam ha bisogno di un’AI che gli dica quando non twittare.

Fonte: Sam Altman su X

Pubblicato il 19 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

X down: Twitter non funziona il 18 marzo 2026 (update)

X down: Twitter non funziona il 18 marzo 2026 (update)
Cloudflare vs AGCOM: sanzione eccessiva e poca trasparenza

Cloudflare vs AGCOM: sanzione eccessiva e poca trasparenza
Arrivano i nuovi domini: potresti navigare su .roma, .milano e .fisco

Arrivano i nuovi domini: potresti navigare su .roma, .milano e .fisco
Influencer: FAQ su linee guida e codice di condotta

Influencer: FAQ su linee guida e codice di condotta
X down: Twitter non funziona il 18 marzo 2026 (update)

X down: Twitter non funziona il 18 marzo 2026 (update)
Cloudflare vs AGCOM: sanzione eccessiva e poca trasparenza

Cloudflare vs AGCOM: sanzione eccessiva e poca trasparenza
Arrivano i nuovi domini: potresti navigare su .roma, .milano e .fisco

Arrivano i nuovi domini: potresti navigare su .roma, .milano e .fisco
Influencer: FAQ su linee guida e codice di condotta

Influencer: FAQ su linee guida e codice di condotta
Tiziana Foglio
Pubblicato il
19 mar 2026
Link copiato negli appunti