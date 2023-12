Altoparlante bluetooth con display in Pixel Art in DOPPIO SCONTO su Amazon

Spendi bene i soldi che hai ricevuto per Natale regalandoti un oggetto di arredamento senz’altro utile. Parliamo di un altoparlante bluetooth dotato di display in pixel art incorporato che può essere tuo a 47,99 euro invece di 79,99. Per averlo a questo prezzo non devi far altro che spuntare il coupon sconto che trovi in pagina.

Un altoparlante bluetooth diverso da tutti gli altri

Il Timebox-evo è molto più di un semplice altoparlante bluetooth. È una vera e propria piattaforma di intrattenimento multifunzionale. Questa quarta generazione di altoparlanti Pixel Art di Divoom offre una vasta gamma di funzionalità per arricchire la tua esperienza quotidiana.

Con una potenza di 6 W e la tecnologia Bluetooth 5.0, questo altoparlante offre un suono potente e chiaro in un design compatto e moderno. Portalo con te ovunque e goditi la tua musica preferita con stile.

Il pannello LED programmabile con 256 luci si sincronizza con il ritmo della tua musica, creando uno spettacolo di luci vibrante. Oltre 30 opzioni aggiuntive rendono questo gadget un compagno versatile per alleviare la noia.

Ma non è tutto: il Timebox-evo ti permette anche di esprimere la tua creatività attraverso la Pixel Art. Crea i tuoi disegni o scarica opere d’arte e animazioni dalla pratica app gratuita Divoom.

Inoltre, con la radiosveglia intelligente, puoi iniziare la giornata con le informazioni importanti come ora, temperatura e notifiche dai tuoi social media preferiti. Con oltre 50.000 stazioni radio accessibili, avrai sempre la colonna sonora perfetta per ogni momento.

Non perdere l’opportunità di regalare un gadget unico e divertente. Acquista l’altoparlante bluetooth con display in Pixel Art di Divoom a soli 47,99 euro su Amazon e rendi questo Natale ancora più speciale per i tuoi cari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.