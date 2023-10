Altoparlante bluetooth JBL Charge Essential 2 in offerta su Amazon (-19%)

L’altoparlante Bluetooth JBL Charge Essential 2 è ora disponibile su Amazon a soli 129 euro, invece di 159,99 euro. Questo incredibile affare ti offre un risparmio significativo su un altoparlante di alta qualità con prestazioni audio eccezionali.

Altoparlante bluetooth JBL Charge Essential 2 in offerta

Dotato della rinomata tecnologia JBL Original Pro Sound, il Charge Essential 2 offre un suono potente ovunque tu sia. Grazie ai driver a forma di circuito e ai due radiatori passivi JBL, puoi goderti una qualità audio cristallina con bassi profondi e coinvolgenti.

Con il JBL Charge Essential 2 potrai goderti una festa senza preoccupazioni. La batteria ricaricabile offre fino a 20 ore di autonomia, il che significa che non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, questo altoparlante è dotato di un power bank integrato e porta USB per la ricarica dei tuoi dispositivi mobili. Sarà il tuo compagno ideale per le avventure all’aperto, i picnic, le feste in spiaggia e molto altro.

Un altro vantaggio del Charge Essential 2 è la sua resistenza. È impermeabile con certificazione IPX7, il che significa che puoi portarlo ovunque, persino sotto la doccia o in piscina. È progettato per resistere all’acqua e agli schizzi, ed è persino in grado di essere completamente immerso in acqua senza subire danni. Quindi, non dovrai più preoccuparti se dovesse piovere durante il tuo picnic o se finisse in acqua accidentalmente.

Il Charge Essential 2 ti consente infine di collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo Bluetooth per riprodurre musica in streaming senza problemi. La connessione wireless offre un suono stereo di alta qualità che può riempire qualsiasi stanza o spazio all’aperto con la tua musica preferita.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon e acquista subito il tuo altoparlante Bluetooth JBL Charge Essential 2 a soli 129 euro. Porta la potenza della musica sempre con te, ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.