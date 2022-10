Altoparlante bluetooth portatile JBL: l'affare è su Amazon (-25%)

Con JBL Clip 4 puoi portarti a casa un altoparlante bluetooth portatile dalle prestazioni eccezionali e perfetto per il tuo ascolto in mobilità. Acquistandolo oggi su Amazon puoi pagarlo con uno sconto di 15 euro sul prezzo di acquisto, che ti permette di pagarlo ad uno dei prezzi più convenienti di sempre.



Compatto, portatile e resistente: il fantastico altoparlante bluetooth JBL Clip 4

JBL Clip 4 è una cassa bluetooth ultracompatta che puoi portare sempre con te e ti permette di riprodurre un suono di alta qualità e con bassi corposi collegandoti direttamente al tuo smartphone o tablet. Il suo design compatto ed elegante è stato studiato per essere portato facilmente anche in tasca o attaccato ai pantaloni tramite il moschettone integrato.

Resistente ad acqua e polvere, come dimostra la certificazione waterproof e dustproof IPX67, è perfetto per ascoltare la musica in spiaggia o, visto che ormai siamo in autunno, per una gita in montagna e al lago, senza timore delle condizioni atmosferiche.

Con una sola ricarica hai un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione musicale, garantendoti in questo senso un utilizzo a lungo termine senza brutte sorprese. Anzi, la sorpresa di oggi è molto positiva, visto che puoi pagarlo con ben 15 euro di sconto. Approfittane.

