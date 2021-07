Altoparlante da spiaggia, l'hai mai visto piccolo così

Nella borsa per la spiaggia dovrai mettere l'asciugamano, le creme, gli occhiali, il portafoglio, lo smartphone, un cappellino, un costume di ricambio e chissà quante altre cose. No, impossibile pensare di metterci anche casse bluetooth per accompagnare la giornata: non ci stanno più, sono pesanti, ingombrano, puoi farne a meno.

Sicuro? E se fosse una cassa piccola piccola? E se fosse addirittura piccola… così?

Se fosse piccola così ci starebbe ovunque. Ecco dunque EWA A 106, l'altoparlante Bluetooth portatile, waterproof e minuscolo, in grado di garantire fino a 12 ore continuative di riproduzione. Non devi far altro che accoppiarlo al proprio smartphone e far partire tutta la musica che si vuole per avere una giornata di relax e divertimento.

Solo 177 grammi in appena 4,8 x 4,8 x 4,1 cm di volume. Che sia in spiaggia, sull'amaca, in piscina, durante una passeggiata o cos'altro, con questo peso e queste dimensioni lo si può portare davvero ovunque (anche con l'ausilio di una custodia in dotazione che ne permette l'aggancio per un utilizzo a mani libere).

Nessun microfono, nessun jack: solo Bluetooth e funzionalità essenziali, per riuscire a contenere il costo in una dimensione altrettanto mini: appena 18,99 euro. Perfetto, insomma: se pensi alla tua borsa della spiaggia, al tuo zainetto per la montagna o alla tua borsetta per la passeggiata, vedrai che ci sta. Del resto è piccola. Piccola piccola. Piccola così.