Altoparlanti stereo da gaming con RGB: tuoi a soli 17 euro (offerta)

Trovi in sconto su Amazon questi altoparlanti stereo con un design pensato per integrarsi nelle postazioni da gaming. Il modello è NGS GSX-150, ideali da affiancare a un computer o a una console. La promozione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera, evento organizzato dall’e-commerce per celebrare l’arrivo della bella stagione e che si concluderà a mezzanotte.

Altoparlanti stereo con RGB in sconto: NGS GSX-150

Integrano speaker con 12 W di potenza, sono realizzati con materiali di alta qualità (inclusa la griglia di metallo) e sulla parte frontale ci sono i LED RGB che è possibile vedere nell’immagine qui sotto. Si collegano via USB, ma sono compatibili con qualsiasi dispositivo audio utilizzando un cavo da 3,5 mm. Chi li ha già comprati e messi alla prova gli ha assegnato un voto medio pari a 4,4 stelle su 5 nelle recensioni pubblicate, evidenziando punti di forza come il look, la qualità dell’audio riprodotto e le dimensioni compatte. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa.

Con una spesa davvero contenuta puoi mettere sulla scrivania gli altoparlanti stereo NGS GSX-150 che di certo si faranno notare, al prezzo finale di soli 17 euro. Non perdere l’occasione: lo sconto rispetto al listino è automatico, ma fino al sold out. La disponibilità è immediata, sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari esterni.

Mancano ormai poche ore alla fine della Festa delle Offerte di Primavera. Prima che l’evento si chiuda definitivamente, fai un salto alla vetrina dedicata per scoprire le promozioni più interessanti ancora attive. In queste pagine segnaliamo una selezione limitata delle occasioni migliori tra informatica, elettronica, smart home e gaming.