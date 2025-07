Altra novità dal digitale terrestre: cosa devi fare con la tua TV?

Due Multiplex Nazionali sono coinvolti in un’altra novità del digitale terrestre. Stiamo parlando del MUX CAIRO DUE e del MUX PERSIDERA 1. Stando a quanto pubblicato da Italia in Digitale, portale sempre aggiornato in merito alle notizie sulla piattaforma DTT, un canale di portata nazionale ha aggiornato nuovamente il suo logo.

Protagonista di questa modifica è PAROLE DI VITA, gestito e trasmetto dall’omonima emittente a stampo religioso. All’interno del MUX CAIRO DUE il canale non ha una posizione automatica. Invece, all’interno del MUX PERSIDERA 1 è sintonizzabile alla LCN 245. Cosa è necessario fare per ottenere questo aggiornamento? Assolutamente nulla.

Trattandosi di un aggiornamento prettamente estetico, le modifiche sono già visibili a video. Infatti, il nuovo logo PAROLE DI VITA è già in sovrimpressione. Quindi non sarà necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre se è già presente all’interno della numerazione LCN nazionale del proprio apparecchio.

Digitale Terrestre: il MUX CAIRO DUE aggiornato al 19 luglio

Di segui abbiamo riportato tutte le frequenze del digitale terrestre legate al MUX CAIRO DUE aggiornate al 19 luglio 2025.

MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)

LA7 HD (LCN 7,107,507)

LA7d HD (LCN 29,229,529)

DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62)

ALMA TV (LCN 65)

ITALIA 121 (LCN 121)

ARTE ITALIA 124 (LCN 124)

ARTE ITALIA 125 (LCN 125)

ITALIA 126 (LCN 126)

ITALIA 127 (LCN 127)

ITALIA 134 (LCN 134)

ITALIA 135 (LCN 135)

ITALIA 136 (LCN 136)

ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)

ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)

ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)

ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)

ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)

ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)

ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)

ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)

ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)

CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)

ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)

ITCHANNEL (LCN 221)

WELCOME IN (LCN 226)

CANALE 227 (LCN 227)

CANALE 232 (LCN 232)

CANALE 235 (LCN 235)

FRANCE 24 (LCN 241)

UNO SET (LCN 261)

CANALE 268 (LCN 268)

MADE IN BUSINESS (LCN 410)

IMPRESE (LCN 412)

ITALIAN FISHING TV CHANNEL (LCN 441)

ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) (LCN 455)

LA7 Test (LCN 829)

Caccia e Pesca (LCN 888)

LA7 TEST (LCN 907)

LA7 Servizi on demand (LCN 929)

LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)

LA7 TEST (LCN 998)

LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)

TELECAMPIONE

PAROLE DI VITA



MUX PERSIDERA 1 aggiornato al 19 luglio

Qui sotto, invece, il MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre aggiornato al 19 luglio 2025.