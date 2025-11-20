 Altro che Black Friday! Su eBay Mouse e Tastiere a prezzi BOMBA
Meglio del Black Friday c'è eBay che ha lanciato tantissime offerte su Mouse e Tastiere a prezzi esplosivi con il coupon NOVEMBRE25.
Altro che Black Friday! Con eBay hai solo l’imbarazzo della scelta tra mouse e tastiere pazzeschi a prezzi bomba super convenienti. Scopri tutte le offerte disponibili e compatibili con il Coupon NOVEMBRE25 che regala un extra sconto del 10% sul prezzo già in promozione. Non perderti questa super occasione per realizzare la tua postazione all’avanguardia.

Tastiera e Mouse Wireless Senza Fili Layout Italiano a soli 15,20 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Logitech Mouse Business TRACKBALL Ergo M575S a soli 52,19 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Logitech Tastiera computer G SERIES Pro X 60 a soli 137,69 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Logitech Tastiera e mouse MK SERIES MK250 a soli 35,99 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Logitech Mouse Consumer M SERIES M240 Silent Grafite 910a soli 34,19 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Logitech Tastiera Desktop MK12 a soli 22,41 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Tastiera Italiana Sottile Silenziosa per Mac OS, IOS, IPad, iMac a soli 23,31 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

TASTIERA E MOUSE WIRELESS WIFI PER PC SENZA FILI a soli 18,40 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Tastiera e mouse Bluetooth layout italiano per PC tablet slim senza fili a soli 18,40 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

KIT TASTIERA SLIM MOUSE OTTICO WIRELESS SENZA FILI 2.4 GHZ a soli 14,31 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

TASTIERA NERA PC SLIM USB 105 TASTI KEYBOARD a soli 14,54 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
20 nov 2025
