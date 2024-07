Altro che Prime Day, oggi su Amazon 10 offerte CALDISSIME

10 offerte che anticipano i Prime Day di Amazon. Non aspettare metà luglio per concludere degli affari soprattutto se sei interessato a uno di questi prodotti. Riguardano un po’ la tecnologia ma anche la casa riuscendo a farti risparmiare grosse cifre con un solo click.

La tua occasione è ora quindi se sei interessato non perderla. Conta che per alcuni prodotti è disponibile sia il pagamento con le 5 rate senza interessi e con finanziamento Cofidis per soddisfare ogni tua esigenza.

Le spedizioni? Come sempre sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

10 sconti caldissimi da prendere al volo su Amazon

È vero, tra poche settimane si terranno i due giorni di sconti pazzi proposti da Amazon ma queste offerte di oggi? Veri e propri affari da non farti scappare per nulla al mondo.

Partiamo dalla casa con una scorta Omino Bianco, detersivo lavatrice con igienizzante. 3 flaconi che ti offrono 132 lavaggi ossia 5 mesi di bucato. Acquistali subito a soli 9,99€.

Perché scendere a compromessi quando puoi gustare una selezione di caffè Nespresso con la tua macchinetta? 100 capsule originali con intensità comprese tra il 6 e il 13. Appena 37,60€ con sconto del 15%.

Se invece sei in cerca di uno smartphone nuovo, non ti perdere Motorola G54 con connettività 5G. Il display è ampio, potente e ti fa fare tutto ciò che vuoi: app, streaming e gaming mobile. In vendita ad appena 159,99€ con sconto del 36%.

Prezioso e piccolo così da portarlo sempre con te. Il mouse Logitech M220 Silent è wireless, ti offre tanta libertà e un’autonomia che non ti fa mai dubitare. In sconto a soli 15,90€ con ribasso del 42%.

Se parliamo di tecnologia non possiamo non includere il Samsung Galaxy Tab A9+ che per svago e studio è un portento. Display ampio, risoluzione avanzata e batteria che ti porta al giorno dopo. Un piccolo gioiellino. Disponibile ad appena 199,90€ con sconto del 35%.

Sempre in tema tecnologia, ora passiamo alla casa con un kit che ti fa partire per le vacanze in totale tranquillità. Questa selezione di prodotti BLINK ti offre 4 occhi vigili per l’esterno senza fili ma con batteria integrata. Visione notturna e rilevazione del movimento presenti. Disponibile a soli 128,49€ con sconto del 63%. (È un’offerta riservata ai soli clienti Prime)

Perché non approfittarne anche per uno spazzolino elettrico fenomenale? Oral-B iO6 arriva con custodia da viaggio, doppia testina e base di ricarica. I denti non sono mai stati così sani e puliti grazie all’intelligenza aggiuntiva di questo prodotto. Fallo tuo a soli 119,99€ con sconto del 52%.

Sempre per la cura della persona ti propongo un asciugacapelli che fa invidia a quello dei parrucchieri. Varie velocità, accessori inclusi per ogni tipo di styling. Acquistalo a 39,99€ con sconto del 73%.

Non c’è due senza tre quindi eccoti servito anche un epilatore a luce pulsata firmato Braun. Varie testine per poter eliminare i peli non solo da gambe e braccia ma anche baffi, ascelle e inguine. Disponibile a 349,99€ con sconto del 23%.

Per ultimo ma non per importanza, la regina delle friggitrici ad aria, la Philips AirFryer XL con cestello da 6,2 litri, programmi preimpostati e una potenza che non ti farà pentire dell’acquisto. Disponibile a 109,99€ con sconto del 56%.