MINIMO STORICO per il bundle con i tracker Bluetooth di Tile

Tile Mate e Tile Slim, insieme, in offerta a tempo su Amazon. Approfitta del forte sconto di oggi e acquista il bundle che contiene i 2 tracker Blutooth al suo prezzo minimo storico. Si tratta dei modelli di ultima generazione, appena lanciati sul mercato dal produttore Life360, con funzionalità avanzate per la sicurezza.

L’offerta sul bundle con Tile Mate e Tile Slim

Il primo è perfetto per essere agganciato al portachiavi, alla borsa o allo zaino, mentre il design sottile del secondo consente di nasconderlo all’interno del portafoglio. I due localizzatori sono pienamente compatibili con Android e iOS e condividono le stesse funzionalità: batteria interna con 3 anni di autonomia, possibilità di essere trovati fino a una distanza di 105 metri, un piccolo altoparlante da attivare in caso di necessità, pulsante per far squillare lo smartphone e per attivare l’avviso SOS, inviando una richiesta di aiuto ad amici e familiari in caso di necessità. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata alla promozione.

Amazon si fa carico sia della vendita che della spedizione, con la consegna gratis entro domani se effettui subito l’ordine. È l’occasione giusta per allungare le mani su una coppia di tracker Bluetooth che ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli facilmente in caso di smarrimento.

Il forte sconto rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistare il bundle di Life360 con Tile Mate e Tile Slim al prezzo minimo storico di soli 41,99 euro. Non è mai stato così conveniente.