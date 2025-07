Apple iPhone 15: prezzo folle su eBay proprio adesso

In questo momento, proprio adesso, su eBay il fantastico Apple iPhone 15 128GB è in offerta speciale a un prezzo veramente folle. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 599 euro! Lo ottieni inserendo il Coupon PSPRLUG25 nella sezione Codice Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento.

La consegna gratuita è inclusa nella promozione con spedizione veloce. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, potrai pagare in 3 rate a tasso zero. Si tratta di un’ottima opportunità da prendere al volo perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili che si contano sulle dita di una mano.

Apple iPhone 15: la scelta furba per risparmio e qualità

Apple iPhone 15 128GB, in offerta su eBay, rappresenta per eccellenza la scelta furba in grado di assicurarti risparmio e qualità. Acquistalo adesso a soli 599 euro con PSPRLUG25. Si tratta di un’occasione imperdibile da prendere al volo. Devi essere veloce perché le scorte stanno letteralmente finendo.

Dotato del Chip A16 Bionic, le prestazioni sono eccezionali, anche con app e giochi particolarmente energivori. La grafica è stupenda grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. I colori sono vivaci e i dettagli precisi. Ottimo per produttività, ma anche per gaming e intrattenimento. Guarda film e serie TV senza rimpiangere il grande schermo.

La batteria dura tutto il giorno, anche durante un utilizzo particolarmente intensivo. Inoltre, hai anche Dynamic Island a tua disposizione, per non perderti nemmeno una delle notifiche che arrivano e gestire funzionalità e app in totale comfort. Cosa stai aspettando? Con la doppia fotocamera punta e scatta i tuoi ricordi saranno fantastici. Ordinalo adesso a soli 599 euro su eBay.