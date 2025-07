Samsung Galxy S26 Edge: meno spessore e più autonomia

Samsung ha lanciato il Galaxy S25 Edge a maggio scorso. Il dispositivo ha attirato in maniera particolare l’attenzione del pubblico per il suo spessore estremante ridotto, pari alla bellezza di 5,8 mm. A quanto pare, però, per il futuro Samsung intende spingersi oltre. Il prossimo Samsung Galxy S26 Edge, infatti, dovrebbe essere ancora più sottile, ma con il vantaggio di avere una batteria più capiente.

Samsung Galaxy S26 Edge: spessore sotto i 5,8 mm, autonomia maggiore

Andando più nello specifico, in base a quanto riferito nelle scorse ore dal leaker Ice Universe, con un track record di tutto rispetto e solitamente considerato affidabile quando si tratta di anticipare novità relative al mondo del colosso sudcoreano, il prossimo Samsung Galaxy S26 Edge, che dovrebbe giungere sul mercato a gennaio del prossimo anno unitamente al resto della gamma e in sostituzione del modello Plus attualmente commercializzato, sfrutterà una nuova tecnologia per il materiale della cella della batteria che consentirà di ridurre ancora di più lo spessore del device.

Al momento, non sono stati forniti maggiori dettagli, ma volendo avanzare qualche ipotesi Samsung potrebbe decidere di adottare le batterie cosiddette Si-C, un’evoluzione delle tradizionali Li-ion che garantiscono una densità delle celle molto più elevata, per cui a parità di volume incrementano i mAh.

Questa tecnologia si è diffusa in special modo tra i produttori cinesi, mentre Samsung, così come anche Apple, sono ancora ferme alle tradizionali Li-ion. Il perché non è completamente chiaro. Si potrebbe ipotizzare una maggiore cautela o magari qualche difficoltà da parte dei fornitori di produrle nei volumi richiesti, ma non vi è alcuna certezza.