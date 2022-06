Altroconsumo Investi: come ricevere un buono Amazon da 15€

Iscriviti ad Altroconsumo Investi e ricevi un buono regalo Amazon da 15 euro: arriva la nuova promozione della piattaforma di investimento tra le più interessanti del web. L’obiettivo di Altroconsumo Investi è infatti quello di guidare i propri utenti all’interno di un settore che permette ottimi guadagni, al netto dei naturali rischi che ciò comporta. E per farlo sfrutta una serie di risorse e strumenti, come news e articoli ma anche un portafoglio virtuale. Vuoi scoprire come ricevere un buono regalo di 15 euro? Allora continua a leggere.

Per ricevere il buono, dovrai innanzitutto registrarti ad Altroconsumo Investi: il primo mese è completamente gratis, per permetterti di scoprire e testare tutte le funzionalità. Al termine del periodo gratuito di prova, per i primi 12 mesi pagherai una tariffa scontata del 50% di 12,82 euro al mese anziché 25,63 euro. Il regalo di benvenuto, ossia un buono Amazon da 15 euro, ti verrà inviato dopo l’avvenuto pagamento della prima quota scontata. È possibile disdire il piano in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Cosa è Altroconsumo Investi?

Altroconsimo Investi è una piattaforma studiata per essere sempre completa, sotto ogni punto di vista. Il materiale fornito ai propri utenti è sempre aggiornato e va dagli approfondimenti alle analisi di mercato, grafici e anche criptovalute. Piatto forte di Altroconsumo Investi è il portafoglio virtuale, attraverso il quale l’utente riceve suggerimenti su misura. Ciò è possibile grazie a dei test che vengono effettuati per definire il profilo di investitore dell’utente. È possibile, inoltre, tenere sempre sotto controllo il proprio patrimonio sia in dal punto di vista degli investimenti che dei beni mobili/immobili.

Per avere maggiori informazioni in merito alla promozione in corso per ottenere un buono Amazon da 15 euro, ti consigliamo di visitare direttamente la pagina ufficiale, dove potrai anche consultare tutti i vantaggi offerti da Altroconsumo Investi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.