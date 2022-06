Altroconsumo Investi regala un power bank ai nuovi iscritti

Investire in tempi di crisi è sì rischioso ma, al contempo, può permettere di fare lauti guadagni.

Per ottenere il massimo da questo tipo di operazioni però è necessario avere una grande esperienza nel settore, oppure affidarsi a una guida solida e competente. Altroconsumo Investi nasce proprio con l’intento di fornire pieno supporto agli investitori, con una serie di servizi a dir poco interessanti.

Si parla di news, contenuti esclusivi e un portafoglio virtuale che permette agli utenti di avere il pieno controllo del proprio stato finanziario e dei potenziali investimenti.

Non solo: in caso di iscrizione annuale dopo il periodo di prova (della durata di 30 giorni) Altroconsumo Investi offre gratuitamente un power bank all’utente.

Altroconsumo Investi: tutto ciò che ti serve per muoverti a tuo agio nel mondo degli investimenti

Altroconsumo Investi propone una piattaforma completa, che tratta tutto ciò che è investimento a 360 gradi. Per fare ciò, fornisce agli iscritti una quantità di materiale considerevole, aggiornato giornalmente per essere sempre pienamente fruibile.

Stiamo parlando di contenuti come approfondimenti, analisi di mercato, grafici riguardo i più disparati prodotti finanziari. Altro punto forte del servizio è senza ombra di dubbio il portafoglio virtuale.

Attraverso esso è possibile ottenere suggerimenti studiati appositamente su misura, ottenuti attraverso test preventivi per stilare il profilo di investitore dell’utente. La possibilità di tenere sotto controllo in qualunque momento il proprio patrimonio, non solo in ottica investimenti ma anche beni mobili/immobili, è un altro vantaggio legato a questo prezioso strumento.

Quanto costa Altroconsumo Investi? Come già accennato, è possibile provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. In questo frangente l’utente può consultare il sito senza limiti e ottenere 4 numeri gratis della rivista legata alla piattaforma.

Al termine di questa prova, nel caso di sottoscrizione annuale, otterrà il 50% di sconto sul prezzo di listino, pagando solamente 12,82 euro al mese. Al momento di tale abbonamento poi, riceverà a titolo gratuito il già citato power bank.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.