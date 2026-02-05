Aluminium OS: Android anche su PC dal 2028?

Da mesi circolano indiscrezioni sul Aluminium OS, il sistema operativo basato su Android che dovrebbe sostituire ChromeOS su PC. Un documento relativo al procedimento legale in corso tra Google e il Dipartimento di Giustizia svela alcuni interessanti dettagli sulla data di lancio.

Debutto entro il 2026, disponibilità completa nel 2028

A fine gennaio sono stati pubblicati per errore due video che mostra Aluminium OS installato su un notebook HP Elite Dragonfly 13.5, un Chromebook con processore Intel di 12esima generazione (Alder Lake). Lenovo ha invece confermato il lancio di un Chromebook con processore Intel Panther Lake.

A settembre 2025, il responsabile dell’ecosistema Android ha dichiarato che Android per PC debutterà entro il 2026. In un documento depositato da Google in tribunale è scritto che Aliminium OS arriverà entro il 2026, ma solo per tester commerciali fidati. La disponibilità completa per i mercati enterprise e education è prevista nel 2028.

Nel documento è inoltre scritto che sarà possibile effettuare il passaggio da ChromeOS ad Aluminium OS solo sui Chromebook più recenti. Per quelli con hardware più vecchio verrà comunque garantito il supporto fino al 2033. Lo sviluppo di ChromeOS verrà interrotto nel 2034, quindi non verranno più rilasciati aggiornamenti.

Il giudice Amit Mehta ha vietato a Google di sottoscrivere accordi esclusivi per l’installazione delle sue app con i produttori di smartphone Android. Nel documento è scritto che questo divieto non si estende a ChromeOS e al successore Aliminium OS, anche se quest’ultimo è basato su Android. Ciò spiegherebbe perché non è stata imposta la vendita di Chrome. Il browser è un componente essenziale di ChromeOS e lo sarà anche di Aluminium OS. Un’eventuale vendita sancirebbe la fine anticipata di ChromeOS.

Ma verrà confermato che Aluminium OS è Android per PC, gli utenti saranno “obbligati” ad usare Chrome e Play Store. Ciò potrebbe incrementare la posizione dominante di Google.