Aluminium OS: Android su PC al posto di ChromeOS

Oltre un anno fa erano circolate indiscrezioni in merito alla possibile sostituzione di ChromeOS con Android. Durante lo Snapdragon Summit, un dirigente di Google ha confermato l’intenzione di portare Android su PC. Il nuovo progetto si chiama Aluminium OS.

Android con AI su dispositivi premium

Android è un sistema operativo molto versatile. Può essere installato su smartphone, tablet, smartwatch, smart TV, automobili e visori per la realtà mista. Non è tuttavia presente sui PC, per i quali Google ha scelto ChromeOS. Recentemente è stato scoperto un annuncio di lavoro su LinkedIn che svela interessanti dettagli sul progetto Aluminium OS.

Questo è il nome in codice della versione di Android per PC. Nell’annuncio è scritto che offrirà funzionalità AI basate su Gemini e sarà disponibile per i dispositivi premium. Il supporto nativo per l’intelligenza artificiale indica che serviranno processori abbastanza potenti, come quelli utilizzati negli smartphone di fascia alta.

Nell’annuncio è scritto inoltre che il Senior Product Manager cercato da Google dovrà gestire un portafoglio di dispositivi con vari fattori di forma e prezzi. Aluminium OS non sarà quindi limitato ai notebook tradizionali. Si deduce inoltre che ChromeOS e Aluminium OS coesisteranno per un determinato periodo, ma il piano a lungo termine prevede il passaggio da ChromeOS ad Aluminium OS.

In base ai bug report, Google ha avviato i test su alcuni Chromebook con processori Intel Core di 12esima generazione e MediaTek Kompanio 520. Questi dispositivi potrebbero essere aggiornati con Aluminium OS. Gli altri non compatibili rimarrebbero con ChromeOS.

Secondo Mishaal Rahman di Android Authority, Google potrebbe mantenere il nome ChromeOS anche dopo il passaggio al nuovo sistema operativo, in quanto è molto noto, soprattutto nei settori education e enterprise. Attualmente le build sono basate su Android 16. Google ha comunicato che il lancio avverrà nel corso del 2026, quindi è molto probabile che Aliminium OS sarà basato su Android 17.