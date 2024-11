Android sostituirà ChromeOS (per sfidare iPad)?

Il gruppo di Mountain View potrebbe aver messo in cantiere un progetto finalizzato a sostituire il sistema operativo ChromeOS con Android. L’obiettivo, stando a quanto riportato dell’indiscrezione circolata oggi, sarebbe quello di aggredire il mercato dei tablet di fascia alta in cui oggi domina incontrastata la linea iPad di Apple.

Da ChromeOS ad Android: Google ci pensa

Lo ha riferito alla redazione del sito Android Authority una fonte interna a Google, per ovvie ragioni rimasta anonima. Non sono note le tempistiche di questa possibile transizione, né se l’iniziativa andrà in porto. Come sempre, quando si tratta di anticipazioni, potrebbe essere accantonata in corso d’opera.

Conosciuto soprattutto per la sua presenza sui laptop della gamma Chromebook, in realtà ChromeOS è un sistema operativo pensato anche per i tablet. Alcuni produttori del mercato PC, come Lenovo e ASUS, hanno già proposto i loro modelli di fascia alta basati sulla piattaforma, ma senza mai arrivare a poter competere ad armi pari con iPad.

Su quelli più economici, invece, Android è pressoché ovunque. L’esempio più emblematico è la sua presenza sul Pixel Tablet della stessa Google.

L’obiettivo di bigG sarebbe dunque quello di arrivare a ottimizzare il sistema operativo perché possa soddisfare le aspettative in ogni categoria di prodotto: su tutti i tablet e sui laptop, risultando adatto sia per la riproduzione dei contenuti multimediali e per le altre attività nel tempo libero come la navigazione online sia per la produttività. In altre parole, al pari di quanto gli iPad fanno già oggi.

Possibile addio alla gamma Chromebook?

Non è dato a sapere che fine sia destinato a fare il brand Chromebook, in caso di conferma del progetto. Il marchio ha saputo guadagnare un successo non indifferente nel corso degli anni, soprattutto nell’ambito educativo. Per il momento, da Google non sono giunte conferme né smentite a proposito dell’iniziativa.