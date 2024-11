ChromeOS 130: un major update per i Chromebook

Google ha dato il via alla distribuzione dell’aggiornamento che porta ChromeOS 130 sui Chromebook. La nuova versione del sistema operativo introduce diverse funzionalità interessanti, ecco perché il titolo di questo articolo fa riferimento a un major update.

Chromebook: le novità di ChromeOS 130

La prima a cui fanno riferimento le pagine del supporto ufficiale si chiama Quick Insert. Rappresenta una modalità inedita e veloce per inserire emoji, simboli, GIF, link verso Google Drive, calcoli e conversioni delle unità di misura attraverso un pulsante specifico (su modelli selezionati) o mediante una scorciatoia da tastiera.

C’è poi Focus. Come suggerito dal nome, minimizza le distrazioni e crea uno spazio di lavoro che favorisce la produttività, abilitando o disabilitando la modalità Non disturbare e persino riproducendo playlist musicali studiate per agevolare la concentrazione. La durata può ovviamente essere personalizzata.

Tote (lanciato nel 2021) si arricchisce di suggerimenti riguardanti i file che può essere utile tenere a portata di mano, il launcher accoglie consigli per l’accesso rapido ai file su Drive (anche in modalità offline) e il Recap di benvenuto aiuta gli utenti a riprendere i lavori interrotti in precedenza in seguito all’avvio.

Ancora, ChromeOS 130 migliora l’audio del microfono integrato durante le videochiamate con la cancellazione del rumore e altre elaborazioni in tempo reale, si segnala il debutto della nuova app Registratore potenziata dall’intelligenza artificiale (a cui abbiamo già dedicato un articolo) e i Chromebook Plus dispongono di effetti video inediti per le riunioni.

Le novità non finiscono qui. Si segnalano passi in avanti anche per i controlli sulla privacy, per impostare la retroilluminazione della tastiera, per estrarre informazioni dai testi con l’AI, per gestire più calendari e per la modalità picture-in-picture. Tutti i dettagli sono riportati sulle pagine del supporto ufficiale. Come sempre, il rollout dell’aggiornamento impiegherà alcuni giorni per raggiungere tutti i computer interessati.