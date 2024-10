Chromebook: arriva la nuova app Registratore di Google

L’app Registratore di Google è già disponibile sugli smartphone della gamma Pixel, ma ben presto lo sarà anche sui Chromebook, o almeno così sembrerebbe essere.

Chromebook: con ChromeOS 130 arriva l’app Registratore di Google

Andando più in dettaglio, la nuova app verrà implementata sui Chromebook a partire dal prossimo aggiornamento del sistema operativo, ovvero ChromeOS 130, il cui rilascio in versione stabile è atteso per il giorno 29 ottobre.

La nuova applicazione risulta essere particolarmente interessante in quanto va ad offrire funzioni come trascrizioni offline e identificazione del parlante, oltre che riepiloghi redatti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale che anche sui Chromebook sta diventando sempre più preponderante.

Sempre in merito alle trascrizioni, la nuova applicazione potrà catturare sia l’audio interno che quello esterno per generarle, ma almeno inizialmente verrà garantito il solo supporto della lingua Inglese per il parlante e non è chiaro se in futuro arriverà anche il supporto ad altre lingue o meno.

Alcune delle feature disponibili, inoltre, non saranno fruibili da tutti i Chromebook. I riepiloghi delle trascrizioni generati tramite AI saranno infatti un’esclusiva dei Chromebook Plus, su cui sarà necessario scaricare un modello co una dimensione di 2 GB.

Da tenere altresì presente che le registrazioni effettuate saranno archiviate in locale, permettendo agli utenti di esportare un file di testo.

Per quanto concerne l’interfaccia, l’app Registratore di Google va a rispecchiare a tutto tondo quelli che sono i canoni estetici del Material Design, con controlli ad hoc per gestire al riproduzione e la possibilità di regolare a piacimento la dimensione della finestra.