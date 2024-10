Google svela nuove funzionalità IA per Chromebook

Insieme al Lenovo Chromebook Duet è stato annunciato anche il Samsung Galaxy Chromebook Plus. Si tratta del primo Chromebook con tasto Quick Insert che permette di attivare un menu con varie funzionalità, tra cui “Help me write” di Gemini. Google ha anticipato le novità che arriveranno con gli aggiornamenti di ottobre.

Quick Insert e funzionalità IA

Il Samsung Galaxy Chromebook Plus ha uno schermo OLED da 15,6 pollici, processore Intel Core 3 100U (Raptor Lake-R), 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Invece del tasto Launcher è presente il nuovo tasto Quick Insert (nella posizione tradizionalmente occupata dal tasto Caps Lock) che permette di accedere ad un menu con varie opzioni (su altri Chromebook si può usare la combinazione Launcher + F).

Gli utenti troveranno la funzionalità “Help me write” (Aiutami a scrivere) che sfrutta Gemini per scrivere la bozza, modificare il testo e cambiare il tono. Nel menu ci sono inoltre l’elenco dei siti aperti di recente, emoji e GIF, ricerca in Google Drive e vari tool, come calcolatrice e convertitore di unità.

Altre quattro funzionalità IA saranno disponibili nei prossimi giorni per Chromebook Plus. La prima è “Help me read” (Aiutami a leggere). Permette di generare riassunti di PDF, articoli e siti. Live Traslate sfrutta invece l’IA per mostrare sottotitoli tradotti in tempo reale durante un meeting o un live streaming su YouTube.

L’app Recorder consente di generare trascrizioni e riassunti di video registrati. Infine saranno disponibili le funzionalità per migliorare le videochiamate: simulazione di microfoni in alta qualità, riduzione del rumore e del riverbero, modifica automatica di luminosità.

Google rilascerà anche nuove funzionalità per tutti i Chromebook. Gli utenti potranno usare Chat with Gemini senza aprire il browser. Welcome Recap mostra al login un’anteprima visuale delle attività effettuate in precedenza. Focus attiva invece la modalità Do not disturb dopo un certo intervallo di tempo. Infine è possibile “pinnare” i file alla schermata home per un accesso rapido.