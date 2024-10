Lenovo annuncia Chromebook Duet con Gemini Advanced

Lenovo ha annunciato il nuovo Chromebook Duet. Il nome indica la possibilità di sfruttare la modalità tablet e quella notebook con la tastiera staccabile. Nonostante sia un dispositivo economico, il produttore cinese ha utilizzato un processore dotato di NPU (Neural Processing Unit) che consente di eseguire le funzionalità IA. È disponibile anche l’abbonamento per tre mesi a Gemini Advanced.

Lenovo Chromebook Duet: specifiche e prezzo

Il Chromebook Duet ha un telaio resistente agli urti e agli schizzi d’acqua (certificazione MIL-STD-810H). Lo schermo touch da 10,95 pollici ha una risoluzione di 1920×1200 pixel e una luminosità massima di 400 nits. Lenovo ha scelto il processore MediaTek Kompanio 838 con NPU integrata.

Queste sono le altre specifiche: 4/8 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di storage, fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, due porte USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo da 1 Watt, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, batteria con autonomia fino a 12 ore e ovviamente sistema operativo ChromeOS.

Sul retro dello schermo è presente un cavalletto. Insieme al dispositivo c’è la tastiera staccabile, mentre la Lenovo USI Pen 2 deve essere acquistata a parte. È disponibile anche la versione EDU G2 per le scuole. Il case in TPU con tastiera garantisce una maggiore protezione a urti e cadute. Il prezzo base è 299,00 euro IVA esclusa.