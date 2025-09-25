Durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm, tra annunci di chip e visioni futuristiche, è saltata fuori una cosa interessante: Google sta lavorando a un nuovo sistema operativo per PC che mette insieme Android e ChromeOS. Quando Sameer Samat, il responsabile Android, ne ha parlato, si vedeva che era davvero gasato per questa cosa. Insomma, Android potrebbe presto girare anche sui nostri computer, non solo sugli smartphone.

L’idea è semplice, ma ambiziosa: prendere la leggerezza e la flessibilità di ChromeOS, unirla alla potenza e alla diffusione di Android, e creare una piattaforma unica per portatili e PC.

Anche il CEO di Qualcomm Cristiano Amon è rimasto entusiasta del nuovo OS ibrido. Dopo aver visto l’anteprima, infatti, ha dichiarato che è incredibile e che non vede l’ora di averne uno, accendendo la curiosità di molti. Peccato che ci sarà da aspettare…

Android per PC arriva nel 2026: Google conferma il debutto

Intanto Qualcomm ha tirato fuori i nuovi Snapdragon X2 Elite, chip pensati per i PC Windows ma che funzionerebbero alla grande anche con Android. Certo, nessuno ha confermato niente ufficialmente, ma è abbastanza ovvio. Qualcomm fa già i processori per la maggior parte dei telefoni Android, e ora ha pure l’hardware giusto per far girare un sistema ibrido. Due più due fa quattro.

Il debutto è previsto per il 2026, anche se Google non ha ancora svelato una data precisa. Di sicuro ci stanno lavorando sul serio, hanno messo insieme i team di Android, ChromeOS e AI. Il risultato potrebbe essere interessante: un OS che funziona bene sia da mobile che da computer, con l’AI che aiuta in tutto.