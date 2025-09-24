Google Android su PC: il CEO di Qualcomm ne è entusiasta

Durante lo Snapdragon Summit, il CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha lasciato intendere che qualcosa di molto interessante bolle in pentola. Sul palco, accanto a Rick Osterloh di Google, ha raccontato di aver visto una versione del nuovo sistema operativo che unisce Android e ChromeOS. La sua reazione? L’ho visto, ed è incredibile. Non vedeo l’ora di averne uno . Un commento che ha acceso la curiosità di chi sogna un ecosistema Google più fluido anche su desktop.

Google Android arriva sui PC, l’anteprima infiamma il CEO di Qualcomm

Osterloh ha confermato che Google sta lavorando a una piattaforma unificata, pensata per superare la storica separazione tra Android e ChromeOS. Abbiamo sempre avuto sistemi molto diversi tra PC e smartphone , ha spiegato. Ora stiamo costruendo un’unica infrastruttura tecnica che funzioni per entrambi . L’obiettivo è chiaro, portare Gemini, l’intero pacchetto di funzioni AI di Android e tutte le app dell’ecosistema Google anche sui computer.

La nuova piattaforma non sarà solo una fusione tecnica. Google vuole che gli utenti possano accedere a Gemini, sfruttare le funzionalità AI di Android e utilizzare le app mobili direttamente su PC. Questo significa che strumenti come Google Assistant, Android Studio, Gmail, Maps e persino le app di terze parti potranno girare nativamente su desktop, con prestazioni ottimizzate.

Un progetto in evoluzione, ma già in fase avanzata