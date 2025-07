ChromeOS e Android diventeranno una cosa sola

Della possibile convergenza tra ChromeOS e Android si discute ormai da anni, ma mai prima d’ora un pezzo grosso di Google l’aveva data per cosa certa. Ci ha pensato Sameer Samat, responsabile del sistema operativo mobile, durante un’intervista rilasciata a TechRadar. Ecco come è andata.

Un solo sistema operativo: fusione tra ChromeOS e Android

Ancora prima che gli fosse posta qualsiasi domanda, ha chiesto al proprio interlocutore perché utilizzasse dispositivi Apple con quali applicazioni, aggiungendo poi L’ho chiesto perché combineremo ChromeOS e Android in un’unica piattaforma e sono molto interessato a come le persone usano i loro laptop oggigiorno . Così, senza nemmeno essere interrogato sul tema.

Dopotutto, il processo è in corso da tempo. Da molto è già possibile scaricare e installare le applicazioni Android sui Chromebook, effettuandone il download attraverso la piattaforma Play Store, la stessa a cui fanno affidamento gli utenti di smartphone e tablet.

Al tempo stesso, Android ha implementato nell’ultimo periodo funzionalità desktop che sembrano ereditate direttamente da ChromeOS, ad esempio la possibilità di ridimensionare le finestre per il multitasking e una gestione migliorata per il collegamento dei monitor esterni.

Quella di Samat ha tutta l’aria di essere una vera e propria conferma. Attendiamo ulteriori annunci da parte di Google per capire con quali modalità e tempistiche si arriverà alla fusione in un unico sistema operativo.

L’ipotesi più accreditata è quella che si possa assistere a un graduale abbandono di ChromeOS, dando il via a una sorta di migrazione ad Android anche per i laptop oggi basati sulla piattaforma. Questo permetterà al gruppo di Mountain View non solo di percorrere una strada alternativa per competere con Apple (e con l’ecosistema Windows), ma anche di accelerare la distribuzione su larga scala di funzionalità come quelle dedicate all’intelligenza artificiale, Gemini in primis, oggi per ovvie ragioni prima sviluppate in ambito mobile.