Google rende Chrome OS più simile ad Android per le funzioni AI

Il sistema operativo Chrome OS, che alimenta i popolarissimi Chromebook, sta per subire una trasformazione radicale. In particolare, Big G afferma che il sistema operativo inizierà presto ad “abbracciare porzioni dello stack Android, come il kernel Linux e i framework Android“.

Questo rappresenta un passo decisivo verso una maggiore integrazione tra le due piattaforme software, aprendo nuove prospettive per gli utenti e gli sviluppatori.

Gli obiettivi strategici di Google

Sebbene questa mossa possa sembrare sorprendente, i team di Chrome OS e Android hanno già lavorato insieme in passato. La loro collaborazione ha reso possibile l’esecuzione di applicazioni Android sui Chromebook e ha permesso di portare la tecnologia Bluetooth di Android su Chrome OS. Tuttavia, l’annunciata integrazione più profonda dello stack Android segna un nuovo livello di sinergia tra le due piattaforme.

Diverse sono le ragioni che hanno spinto Google a intraprendere questa strada. Una maggiore integrazione tra Chrome OS e Android potrebbe rendere i dispositivi Android più compatibili con i Chromebook, migliorando l’esperienza utente complessiva nell’ecosistema Google. Tuttavia, sembra che la motivazione principale sia quella di accelerare l’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui Chromebook.

Chromebook sempre più smart grazie ad Android: Google punta sull’AI

Secondo Google, il fatto che Chrome OS si appoggi di più allo stack tecnologico di Android renderà più semplice e rapido portare nuove funzionalità AI sui Chromebook. L’azienda sottolinea che questo cambiamento mira a mantenere “la sicurezza, l’aspetto coerente e le ampie capacità di gestione” che gli utenti conoscono e apprezzano in Chrome OS, pur introducendo miglioramenti e novità rese possibili dall’integrazione con Android.

Mentre Google sta già lavorando agli aggiornamenti necessari per questa transizione, gli utenti non vedranno i cambiamenti in tempi brevi. L’azienda assicura che, una volta pronti, i nuovi aggiornamenti verranno implementati in modo fluido e senza problemi, garantendo una transizione senza intoppi e trasparente per gli utenti finali.