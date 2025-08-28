Honor annuncia MagiBook Art 14 2025 e MagicPad 3

Honor ha annunciato le versioni internazionali di due nuovi dispositivi. Si tratta di MagicBook Art 14 2025 e MagicPad 3, venduti in Cina dall’inizio di luglio. Al momento non sono disponibili sul sito italiano, ma dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Honor MagicBook Art 14 2025

Il MagicBook Art 14 2025 ha un telaio in lega di magnesio e titanio, materiali che garantiscono resistenza e leggerezza allo stesso tempo. Il notebook pesa solo 1,03 Kg. La dotazione hardware è ovviamente di fascia alta, come lo schermo touch OLED da 14,6 pollici con risoluzione 3.1K (3120×2080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Queste solo le altre specifiche: processore Intel Core Ultra 7 255H, 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD da 1 TB, sei altoparlanti, tre microfoni, jack audio, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C (una Thunderbolt 4), una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, uscita HDMI 2.1, tastiera retroilluminata full size, touchpad sensibile alla pressione con chip NFC integrato, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, lettore di impronte digitali e batteria da 60 Wh.

La webcam full HD (1080p) è nascosta nell’alloggiamento lungo il lato sinistro. Può essere estratta e fissata magneticamente al bordo superiore dello schermo. Il prezzo è 1.699,99 euro.

Honor MagicPad 3

Il MagicPad3 è un tablet di fascia alta con schermo da 13,3 pollici (3200×2136 pixel e refresh rate fino a 165 Hz). Integra il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 13 e 2 megapixel (principale e macro), fotocamera frontale da 9 megapixel, otto altoparlanti, tre microfoni, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, porta USB 3.2 Gen 1 Type-C e batteria da 12.450 mAh che supporta la ricarica rapida Honor SuperCharge da 66 Watt.

l sistema operativo è MagicOS 9.0.1 basato su Android 15. Non è noto il prezzo in Europa. Nel Regno Unito costa 599,99 sterline. Tra gli accessori ci sono la tastiera cover Smart Touch e la stilo Magic Pencil 3.