Amazfit Active Edge, meno di 90€ per uno smartwatch prezioso (GPS)

Hai voglia di mettere al polso uno Smartwatch che sia degno del suo nome? Non dire altro perché ho scovato il fantastico Amazfit Active Edge in promozione grazie all’anticipo del Black Friday 2024. Ideale sia per lui che per lei, questo modello non ha paura di mettersi in gioco con la sua resistenza avanzata per non rovinarsi mai. Puoi acquistarlo a soli 89,90€ su Amazon grazie a uno sconto del 10% che ti strizza l’occhio.

Amazfit Active Edge, perché scegliere questo smartwatch?

Eccezionalmente strepitoso, Amazfit Active Edge è l’incontro perfetto tra qualità e prezzo. Questo Smartwatch, infatti, racchiude al suo interno pratiche e funzioni legate alla vita quotidiana e allo sport ma allo stesso tempo riesce a contenere il suo prezzo pur trattandosi di un prodotto di qualità elevatissima.

Ha un design abbastanza sportivo ma che al polso ti regala un prodotto sia resistente che duraturo per metterlo alla prova anche con Sport un po’ più estremi. Non per nulla è impermeabile fino a 10 ATM ed ha anche una batteria che dura fino a 16 giorni con una semplice ricarica.

Goditi notifiche, impostazioni e dati su questo display tondo da 46 mm che offre una visione accurata di ogni elemento così da non dover mai strizzare gli occhi.

Al suo interno trovi numerosi sensori che sono stati implementati per tenere sotto controllo la salute come frequenza cardiaca, ossigeno, stress e sonno ma anche per rilevare in automatico gli sport, comprendere i dati e creare modelli di allenamento personalizzati su di te.

La vita quotidiana non viene lasciata da parte con applicazioni scaricabili e persino giochi divertenti per non perdere neanche un dettaglio quando non hai lo Smartphone tra le mani.

Un’altra caratteristica da non sottovalutare? La presenza del tracciamento GPS forte e preciso.

A soli €89,90 su Amazon, il Amazfit Active Edge è lo smartwatch ideale se ami l’avventura più sfrenata. Approfitta immediatamente dello sconto del 10% per risparmiare e portarla a casa.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.