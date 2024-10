Amazfit Balance smartwatch o smartphone? Impossibile vivere senza lui

Amazfit Balance è uno smartwatch di ultima generazione che be, ti permette di avere uno smartphone al polso. Con prestazioni esagerate sotto tutti i punti di vista, questo accessorio tiene sotto controllo la salute, lo sport e non ignora la vita quotidiana. Non solo potente ma anche bello a vedersi per indossarlo sempre e senza mai farne a meno. Su Amazon lo acquisti a soli 179€ con uno sconto del 15% in corso proprio ora.

Amazfit Balance, perchè acquistarlo?

Con un design che replica quello di un classico orologio da polso, Amazfit Balance è un accessorio da indossare tutto il giorno e tutti i giorni senza mai privartene. Non ti preoccupare perché una volta che lo provi è proprio impossibile farne a meno: dimenticherai di avere persino uno smartphone.

Il display incastonato nella cassa da 46 millimetri ti fa avere una visione completa delle informazioni. Colori, luminosità e personalizzazione del quadrante sono tutte possibili e a tua disposizione. Ti basta una semplice occhiata per sapere cosa accade dentro e fuori il tuo corpo.

Tutto questo è reso possibile grazie ai sensori integrati che analizzano nel profondo il tuo benessere fornendoti dati sul cuore, sul sonno e su tanti altri fattori. Lo sport non è da meno con GPS integrato, 150 modalità di allenamento e un fitness coach arricchito dall’AI che ti guida in ogni passaggio.

Insomma, con una batteria che dura 14 giorni e un sistema talmente smart che ti permette di avere notifiche, applicazioni e chiamate Bluetooth sia su Android che iOS direttamente al polso, non ti perdi proprio nulla.

A soli 179€ su Amazon, Amazfit Balance è lo smartwatch definitivo da acquistare ora in offerta del 15%. Non perdere lo sconto della festa delle Offerte Prime e aggiungilo immediatamente al tuo carrello.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con Prime, puoi pagare anche con le 5 rate senza interessi.