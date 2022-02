Amazfit Band 5: a metà prezzo è irrinunciabile. Che BOMBA!

Puoi mettere fine all’indecisione tra i numerosi prodotti sul mercato, ed acquistare la migliore smartband attualmente disponibile e al minimo storico. Ti bastano solo 24 euro su Amazon per portare a casa la Amazfit Band 5, uno dei migliori dispositivi in assoluto per lo sport e la vita quotidiana.

Smartband Amazfit Band 5: caratteristiche tecniche

La soluzione di Amazfit propone un display da 1,1 pollici AMOLED ad alta risoluzione con una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta. Ovviamente, le watchfaces sono personalizzabili e potrai scegliere tra migliaia di temi gratuiti. Nella parte inferiore è presente il sensore di battito cardiaco che consente il monitoraggio continuo, affiancato da un sensore SpO2. Quest’ultimo rileva la quantità di ossigeno nel sangue, utile per comprendere se si sta svolgendo in maniera corretta l’allenamento e per tenere sotto controllo il livello di stress. Le modalità di allenamento sono 11 ed includono anche il nuoto, grazie alla resistenza in acqua fino a 5 atmosfere. Naturalmente per l’attività sportiva è sicuramente ai vertici della categoria per affidabilità e funzionalità.

Tuttavia, non mancano numerose funzioni smart che forniscono un grande aiuto per la vita quotidiana. È possibile, infatti, ricevere le notifiche di chiamate e messaggi (incluso Whatsapp) con la possibilità di leggerli direttamente dall’orologio. Presente il monitor del sonno che consente di verificare le ore di sonno, le fasi e la qualità. Ottima la funzione dedicata alle donne per il controllo del ciclo mestruale che consente di attivare una notifica per mestruazioni e periodo di ovulazione. Completa la dotazione un’ottima batteria che garantisce 15 giorni di autonomia con un utilizzo tipico e fino a 25 giorni in risparmio energetico.

Grazie ad uno sconto del 47%, l’Amazfit Band 5 è disponibile su Amazon a soli 23,92 euro, praticamente a metà prezzo. Un vero affare.

