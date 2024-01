Amazfit Bip 5 al MINIMO STORICO su Amazon: approfittane! (-11%)

Vuoi dispositivi nuovi di zecca spendendo veramente poco? Oltre allo smartphone Android a meno di 80 euro su Amazon, sullo stesso sito di e-commerce puoi acquistare lo smartwatch Amazfit Bip 5 scontato a un prezzo ottimo, a tutti gli effetti il nuovo minimo storico, raggiunto grazie a un taglio dell’11% sul cartellino originale. Ti incuriosisce? Scoprilo con noi!

Amazfit Bip 5 costa meno su Amazon: le specifiche

Lo smartwatch Amazfit Bip 5 è semplice e funzionale con il suo grande schermo da 1,91 pollici e design minimal con cinturino in silicone e scocca quadrata con protezione IP68 per la protezione a polvere e acqua fino a un massimo di 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Curvato per adagiarsi bene al polso, lo schermo permette di accedere a una moltitudine di funzionalità estremamente utili.

Tra le tante notiamo le oltre 120 modalità sportive e il monitoraggio della salute 24 ore su 24, con dati come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e di stress. Inoltre, questo smartwatch può anche monitorare la qualità e le fasi del sonno, insieme ai cicli mestruali. Insomma, ha tutto ciò che serve per sentirsi sempre al sicuro e in forma! Naturalmente, non manca un ricco ecosistema di applicazioni aggiuntive fornite da Zepp OS 2.0.

In queste ore potrai quindi acquistare il device a 79,90 euro al posto di 89,90 euro, con pagamento effettuabile anche in 5 rate senza interessi grazie al piano preparato dalla stessa Amazon. La consegna è gratuita per i clienti Prime e garantita entro lunedì 8 gennaio.

