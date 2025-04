Amazfit Bip 6: schermo AMOLED e nuovi sensori

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo Amazfit Bip6 con importanti novità rispetto al precedente modello. Gli utenti troveranno uno schermo AMOLED di maggiori dimensioni e sensori migliori per misurazioni più precise. Può essere già acquistato sul sito ufficiale e su Amazon.

Amazfit Bip6: specifiche e prezzo

Il nuovo Amazfit Bip6 ha una cassa in lega di alluminio e polimero rinforzato, mentre il cinturino è in silicone. Può essere indossato anche in acqua perché ha ricevuto la certificazione 5ATM (circa 50 metri di profondità). Lo schermo AMOLED (always-on) ha una diagonale di 1,97 pollici, una risoluzione di 390×450 pixel e una luminosità massima di 2.000 nits (viene regolata automaticamente dal sensore di luce ambientale).

Il nuovo sensore BioTracker 6.0 permette di monitorare diversi parametri, tra cui frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, livelli di stress e affaticamento fisico. Lo smartwatch rileva oltre 140 attività sportive, offre piani di allenamento personalizzati dall’AI (Zepp Coach) e supporta mappe gratuite che possono essere sfruttate con il GPS integrato.

Altri sensori sono: accelerometro, giroscopio a sei assi e bussola. La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2. Sfruttando altoparlante e microfono integrati è possibile effettuare e rispondere alle chiamate. Lo smartwatch consente inoltre il controllo della riproduzione musicale e della fotocamera. Visualizza anche le notifiche per chiamate, SMS e app.

La batteria da 340 mAh garantisce un’autonomia fino a 14 giorni. Il sistema operativo è ZeppOS 4.5. È presente anche l’assistente AI Zepp Flow, basato sui modelli di OpenAI, che consente il controllo vocale, la dettatura dei messaggi e la lettura delle notizie ad alta voce.

Amazfit Bip6 è disponibile in quattro colori: nero, rosso, stone e charcoal. Il prezzo è 79,90 euro.