Amazfit Bip 6 al tuo polso con lo sconto di Amazon

Amazfit Bip 6 è uno degli smartwatch più acquistati dell’ultimo periodo e oggi lo trovi in sconto su Amazon. Può vantare il modulo GPS per una geolocalizzazione senza compromessi e il controllo 24/7 di frequenza cardiaca, livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno. Questi sono però solo alcuni dei suoi punti di forza, passiamo in rassegna gli altri per capire cosa rende l’offerta meritevole di attenzione.

Risparmia sullo smartwatch Amazfit Bip 6

Ha in dotazione un display AMOLED da 1,97 pollici luminoso e reattivo, perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del solo. All’interno della cassa da 46 mm impermeabile fino a 5 ATM si nasconde il necessario per monitorare con precisione l’attività sportiva (oltre 140 attività supportate) e i parametri biometrici (per il benessere). Ogni cosa è gestita attraverso l’app Zeep con un allenatore virtuale e mappe scaricabili gratuitamente per ottenere indicazioni nella navigazione stradale. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli in merito a funzionalità, caratteristiche e specifiche tecniche integrate.

Scegli la colorazione che preferisci tra le due al momento disponibili: Nero oppure Pietra, la spesa finale non cambia. Grazie allo sconto dell’e-commerce puoi acquistare Amazfit Bip 6 al prezzo di soli 69 euro. È applicato in automatico, non serve attivare coupon o inserire codici promozionali. Solo nell’ultimo mese ne sono stati comprati oltre 1.000 sulla piattaforma, non fatichiamo a credere che andrà a ruba.

Lo smartwatch è molto desiderato e il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,4/5. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito lo riceverai direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita.