Amazfit Bip S Lite è l'affare Amazon di oggi da mettere al polso

Se vuoi iniziare la settimana (e l'autunno) con il piede giusto, perché non farlo mettendoti al polso un dispositivo che ti accompagnerà nelle tue giornate in modo discreto e funzionale? Oggi hai la possibilità di scegliere uno smartwatch elegante e versatile, approfittando della ghiotta offerta proposta da Amazon sul modello Amazfit Bip S Lite.

Lo smartwatch che cerchi è in sconto su Amazon

Integra un ampio display a colori che può visualizzare in tempo reale le notifiche provenienti dallo smartphone, il battito cardiaco, il contapassi e molto altro (ovviamente data e ora comprese), con interfaccia personalizzabile. È inoltre resistente all'acqua e supporta ben 14 modalità di allenamento per monitorare i progressi effettuati durante le sessioni di fitness. Non manca infine la valutazione della qualità del sonno. Punto di forza assoluto la durata della batteria, con un'autonomia fino a 30 giorni. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi Amazfit Bip S Lite può essere tuo al prezzo di soli 33,91 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Nero, Blu e Rosa. Se sei alla ricerca di un ottimo dispositivo indossabile, ma non vuoi spendere molto, è la tua occasione.