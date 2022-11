Amazfit Bip S: smartwatch completo a soli 29€ su Amazon

Amazfit Bip S è uno smartwatch ricco di funzioni a un prezzo decisamente economico. In questo istante su Amazon, in occasione Black Friday è ancora più conveniente, ma non ti dimenticare di applicare il coupon del 25% visibile sulla pagina dell’articolo. Acquistalo subito a soli 29,99 euro, invece di 69,99 euro.

Indossalo al polso e scopri quanto è leggero e comodo. Pesa solo 31 grammi compreso il cinturino e non ti darà fastidio nemmeno quando dormi o fai sport. Il pulsante è in acciaio inox colorato così da essere resistente all’usura. Grazie al nuovo design bicolore non passerai di certo inosservato. L’attenzione ai dettagli è incredibile.

Amazfit Bip S: il Black Friday di Amazon fa faville

Colpo di scena per l’incredibile Amazfit Bip S a soli 29 euro. Al tuo polso sarà un vero e proprio personal trainer. Dimenticati di ricaricarlo perché la sua batteria ha una durata eccezionale garantendo un utilizzo fino a 40 giorni. Inoltre, grazie al sensore della frequenza cardiaca BioTracker PPG saprai sempre il tuo livello di salute. È ottimo anche come idea regalo.

Traccia i tuoi allenamenti con il GPS Sony da 28 nm ad alta precisione. Grazie alla nuova tecnologia può funzionare ininterrottamente per 22 ore. Con questo smartwatch potrai controllare la musica, monitorare 17 modalità sportive, valutare la tua salute e nuotare perché impermeabile. Mettilo subito nel carrello a soli 29,99 euro, invece di 69,99 euro.

